Qual è il numero verde il Averxe Easy Pos?

Avere il Pos semplifica la vita al commerciante. Certo, rimane ancora qualcuno che espone quel fastidioso foglietto vicino alla cassa con su scritto “Pagamento solo in contanti, non abbiamo il Pos”, ma questo è contro producente per la stessa attività commerciale. Intanto, perché si reca un fastidio proprio al cliente che magari non ha carta moneta a disposizione e ha effettuato acquisti economici anche di un certo peso. Poi, perché si dà quell’immagine di arretratezza e poca voglia di collaborare proprio con la stessa clientela: nessuno torna in un negozio dove, per pagare, ha delle difficoltà. I commercianti, dopo aver capito questo, hanno così affidato questo settore ad Averxe Easy Pos, la soluzione ideale per tutte le transazioni economiche, rapide, sicure e senza problemi

Assistenza continua

La tecnologia fornita da Averxe Easy Pos ha soddisfatto tutti gli esercenti, facendola diventare ben presto un elemento di fiducia che, grazie anche al continuo passaparola, è diventato un oggetto sempre più richiesto. Proprio per questo, c’è bisogno della grande collaborazione tra chi lo utilizza e chi lo ha…creato, che deve fornire così gli indirizzi tecnici di gestione. L’assistenza è prevalentemente on line, con la possibilità dunque di accelerare i tempi della richiesta, senza inutili file telefoniche. Intanto, vista la grande richiesta l’assistenza prevalentemente si divide in due settori.

Il primo è quello delle informazioni commerciali con un team di specialisti che è pronto ad aiutare nella scelta delle soluzioni più adatte per la propria attività commerciale. Poi, si può contattare l’assistenza tecnica di Averxe Easy Pos con un consulente dedicato e tecnici specializzati a disposizione per aiutare a utilizzare le soluzioni. Nei due casi, quindi, si compila il modulo sul sito e si attende poi di essere ricontattati, ma il tutto avviene comunque in maniera molto rapida, in quanto bisogna giocare sempre sul tempo e offrire soluzioni di qualità.

Garanzia di qualità

Dare soluzioni immediate che soddisfanno il cliente è alla base di un buon centro di assistenza, come quello di Averxe Easy Pos, che ha al suo interno un personale di alta qualità ed esperto in ogni fase che viene richiesta. Così, anche per semplificare la mole di lavoro e non mandare… in tilt gli esperti c’è una sezione dedicata alle Faq.

Questo è un termine che spesso sentiamo e rappresentare quella sezione nei siti internet in cui si risponde a tutti i quesiti più comuni, in questo caso su Averxe Easy Pos. Questa sezione viene inserita proprio per facilitare il compito di tutte le parti ed è quella più visibile nelle ricerche di google. Infatti, se noi inseriamo la classica domanda da analizzare, questa rimanda spesso alla Faq trovando così la soluzione più ideale.

Il dettaglio delle Faq

Con un’offerta abbastanza innovativa e una grafica accattivante Averxe Easy Pay, suddivide le icone in: Averxe E-Commerce solution, POS Easy, POS su misura, Cashin, Pay by Link, Dashboard myCommerce, Dashboard myStore. Andando nel dettaglio va a suddividere cinque categorie con una maggiore comprensione testuale, e sono racchiuse in: soluzioni e-commerce, soluzioni punto vendita, soluzione omni channel, amministrazione e glossario.

Sono tutte informazioni utili che vanno praticamente a semplificare la vita di chi ha Averxe Easy Pos, e può trovarsi magari smarrito nei suoi primi utilizzi. Ma guardando nel dettaglio, tutte le soluzioni sono a portata di mano, grazie a uno staff disponibile e a informazioni che vengono date in maniera chiara e netta per semplificare un po’ la vita a tutti i clienti.

Oltre questo, è possibile contattare Averxe Easy Pos anche tramite i social, essendo praticamente presente su tutti i social network, partendo da Facebook per una chat immediata, passando poi per Twitter così come per Instagram, dove è possibile vedere anche gli ultimi modelli e le novità.