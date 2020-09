Quali sono i costi di Averxe Easy Pos?

Averxe Easy Pos è la soluzione ideale per quanti hanno un’attività commerciale e riescono così a facilitare il loro transito clientelare in maniera semplice ideale. Questo Pos ha semplificato, e di molto, la gestione commerciale della cassa, senza creare più problemi nel mix dei pagamenti, ma anzi dando a tutti strumenti di efficacia e chiarezza che sono soprattutto apprezzati a fine mesi, quando c’è da fare i conti e spesso si entra nel caos più totale. Con Averxe Easy Pos si evita così confusione e si fa chiarezza sui conti, i clienti sono felici perché hanno uno strumento da offrire ai loro clienti…a loro volta, con transazioni che si svolgono senza nessun rischio e con la massima tranquillità.

Attivazione e costi

I costi per Averxe Easy Pos sono praticamente irrisori e non ha rivali per quanto riguarda il binomio tra qualità e prezza. Con la cifra di 16 euro utilizzata una tantum viene attivato Averxe Easy Pos, mentre il canone di utilizza varia in base all’utilizzo che ne facciamo. È un principio meritocratico: chi incassa di meno, è giusto che paghi qualcosina in meno, ma sono tutte cifre alla mano, di gestione e che nemmeno pesano se tracciamo la linea a fine mese. Averxe Easy Pos costa 15 euro al mese più Iva per un transato che va da zero sino a 10.000 euro, costa poi 20 euro più Iva per la fascia dai 10 ai 30 mila euro, mentre andando oltre i 30.000 € di transato si aggiunge un costo di commissione dell’1% per l’importo eccedente questa da sommare quindi al canone mensile che rimane di 20 euro + IVA.

Prezzi imbattibili

Se andiamo a considerare poi la mole di lavoro che c’è dietro a questo prodotto, si capisce come questi siano prezzi assolutamente concorrenziali, che il commerciale dà ben volentieri se ha in mano un prodotto che funziona e non stecca mai. Praticamente con l’offerta Averxe Easy Pos, sia ha una strumentazione unica per far crescere il business, con una soluzione ottimale che incontra quindi le esigenze di pagamento dei tuoi clienti con le necessità della propria attività, offrendo gli strumenti per gestirla senza intoppi e al meglio.

È ideale quindi per la soluzione che vogliamo. Grazie alla sua tecnologia di Gprs possiamo usarlo in mobilità, e questa è sicuramente una grande cosa per muoverci liberamente all’interno del nostro locale.

Può essere integrato

Essendo uno strumento dinamico Averxe Easy Pay ha un’intelligenza tale che può essere “incrociato” e adattato con le integrazioni che abbiamo anche noi sugli store degli smartphone, ovvero i vari Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay, offrendo così a tutti i nostri clienti soluzioni di pagamento eccellenti e complete.

La sua connettività quindi predilige un punto di forza. Averxe Easy Pos al suo interno ha un sim che si connette automaticamente alla rete Grps dell’operatore che ha migliore copertura della zona in cui ci troviamo. Non ci sono quindi i classici problemi di mancata reperibilità che hanno alcune compagnie in precise zone geografiche: il nostro Averxe Easy Pos funziona sempre e in ogni luogo. Non ha costi di chiamata, con il traffico dati che è minimo ed è incluso nel canone mensile.

Interfaccia grafica

Compreso nel prezzo del canone, ci sono anche i vari “controlli” e le interfacce a noi dedicate. Abbiamo la nostra dashboard personalizzata per vedere tutti i tipi di incassi passati per Averxe Easy Pos in tempo reale, con qualsiasi tipo di carta e possiamo poi scaricarli in vari formati per averli sia sul pc, sia per poterli stampare e farli vedere ai nostri consulenti del lavoro.

Inoltre, un team di esperti rimane a disposizione dal lunedì al sabato, dalle 7:30 alle 22:00, così come la domenica e i festivi, dalle 8:00 alle 20:00.