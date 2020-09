Ricetta coda di rospo con le olive: ingredienti, preparazione e consigli

Oggi vi proponiamo la ricetta della coda di rospo con le olive. Con le sue carni polpose e tenere e l’assenza di lische, questo pesce d’acqua salata, conosciuto anche come rana pescatrice, ha un gusto delicato che lo rende perfetto da accompagnare a sughi saporiti.

Coda di rospo con le olive – Ingredienti

Rana pescatrice 850 g

Pomodori piccadilly 500 g

Aglio 1 spicchio

Olio extravergine d’oliva 50 g

Olive taggiasche 180 g

Basilico 4 foglie

Pepe nero q.b.

Sale fino q.b.

Coda di rospo con le olive – Preparazione

Per preparare la coda di rospo con le olive iniziate lavando e tagliando a spicchi i pomodorini piccadilly. Prendete il trancio di coda di rospo e lavatelo sotto l’acqua corrente, tagliatelo a fette dello spessore di circa 3-4 cm mantenendo la spina centrale, in alternativa potete eliminarla con un coltello e ridurre a pezzetti più piccoli le carni.

In una padella antiaderente scaldate l’olio di oliva extravergine con uno spicchio di aglio sbucciato per insaporirlo avendo cura poi di eliminarlo.

Aggiungete gli spicchi di pomodori piccadilly, salate, pepate e dopo circa 5 minuti di cottura unite anche le olive taggiasche.

Per ultimi unite al sugo di pomodoro fresco i tranci di coda di rospo, aggiustate di sale e pepe, coprite con il coperchio e cuocete per 2-3 minuti a fuoco moderato. Girate i tranci per favorire una cottura uniforme e proseguite per altri 2-3 minuti.

Profumate il pesce con foglioline di basilico fresco. La coda di rospo con le olive è pronta.

Coda di rospo con le olive – Consigli utili

E’ preferibile consumare la coda di rospo alle olive al appena pronta. Si può però anche conservare in frigorifero per 1 giorno al massimo, se riposta in un contenitore chiuso ermeticamente.