Romina Power non si arrende | La sua lotta più forte dell’amore

Romina Power non si arrende e continua con le unghie e con i denti a portare avanti la sua battaglia per salvare il mare del Salento, in particolar modo la costa salentina inclusa la Salina dei Monaci. Essa infatti è l’habitat dei fenicotteri rosa che, stanno rischiando la loro vita a causa di un progetto che dovrebbe la creazione di un depuratore che riserverebbe i liquami direttamente in mare.

Nella giornata del 19 Settembre Romina Power insieme ai cittadini del Salento, hanno dato vita a una manifestazione che sembra iniziare a raccogliere i suoi frutti. Nel suo profilo Instagram la cantante ricondivide così la piccola intervista fatto proprio durante la manifestazione, rilasciando nuove dichiarazioni in merito alla salvaguardia del mare del Salento. Quali sono state le sue parole?

Romina Power non si arrende

La manifestazione sembra ottenere pian piano quello che Romina Power aveva come scopo fin dall’inizio. Sono tantissime le persone ma anche i consensi ottenuti che sembrano proprio pensarla come la cantante, preoccupati per la salvaguardia degli animali e del mare del Salento. La manifestazione creata da Romina Power insieme all’Associazione Azzurro Ionio di Maduria si è così schierata contro il “depuratore” con lo sbocco sul mare.

La battaglia della cantante però, continua anche all’interno del suo profilo Instagram. Romina infatti, continua a condividere pezzi in merito alla manifestazione ma soprattutto affermazioni che mostrano la sua grandissima voglia di cambiare le cose e salvare il mare della sua terra tanto amata. Circa un’ora fa infatti, Romina Power ha mostrato la sua forza ricondividendo così la piccola intervista fatta durante la stessa manifestazione. Quali sono state le sue parole?

La cantante in difesa del mare

Romina Power non si arrende e davanti alla giornalista rivela: “Si è venuto a creare questo ecosistema ideale per il nidificare dei fenicotteri rosa che, si cibano del loro cibo particolare per cui diventano rosa. Se si cominciano a scaricare rifiuti qui dentro non sopravvive niente, morirà tutta la flora e la fauna ma anche le persone non potranno più venire a farsi il bagno in questo mare bellissimo”.

La cantante ha così terminato affermando: “Io spero di riuscire a fare qualcosa, però non avrei potuto rimanere inerme davanti a questo. Molti usano il mare e poi se ne dimenticano per tutto il resto dell’anno. […] La natura va protetta perché siamo tutti parte di essa. È un tutt’uno”.