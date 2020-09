Serena Enardu e Pago sono stati una coppia davvero discussa nell’ultimo periodo, soprattutto per la loro partecipazione a diversi reality, come Temptation Island e il Grande Fratello Vip. Dopo 7 anni di relazione cominciano a mostrarsi le prime crepe, soprattutto nel loro viaggio nelle tentazioni.

Dall’altro canto sembrava andare bene dopo il Grande Fratello Vip, dove sembrava che i due si fossero ritrovati finalmente. Ma purtroppo dopo il lockdown la loro storia si chiude definitivamente e ad oggi Serena è pronta a raccontare il suo rapporto con Pago.

Serena Enardu e il rapporto con Pago

Intervistata da Gossip e Tv ha raccontato i vari episodi di cui si è trovata protagonista e di come ora si è modificato il suo rapporto con il suo ex. Nonostante tutto però lei tende a precisare di stare bene e di essersi presa questo ultimo anno per ripartire da sé stessa, prendendo consapevolezza di ciò che le è accaduto in soli pochi mesi.

Ora afferma di essere single, di avere il cuore libero ma di non stare cercando nessuno. Proprio per il suo bisogno di tempo aveva smesso anche di lasciare dichiarazioni e interviste, ora però è pronta a rispondere a tutte le domande e le curiosità della gente. Ad oggi racconta: ”Con Pago è stata una relazione importante, fatta di momenti particolari, belli e pesanti, come succede a molte coppie. Forse non era il modo giusto per affrontare la situazione. O forse non il più facile, ma è stato un modo”.

“Ci hanno allontanato le incomprensioni”

Per un po’ di tempo non si sono sentiti, mentre ad ora il loro rapporto è più tranquillo. Si scambiano messaggi, tanto che lei gli ha anche fatto i complimenti per la sua esibizione nella puntata di Tale e Quale e a volte si prendono anche un caffè a Cagliari. Non è facile sicuramente, infatti confessa: ”Tutto quello che è accaduto non ci ha lasciato indifferenti. Siamo consapevoli che siamo diversi per certi aspetti, per altri siamo vicini. Ad allontanarci sono state le incomprensioni quotidiane. E di quotidianità vive una coppia”.

A chi però spera in un ritorno di fiamma Serena risponde molto sinceramente: ”Io e Pago abbiamo vissuto un anno allucinante, ma ci vogliamo bene, adesso e mi auguro per sempre, nonostante tutto. Lui e Tommy sono anche molto legati. Certo non saremo mai amici, nel senso che dopo che si vive una storia di 7 anni come la nostra, non c’è amicizia. Resta qualcosa di diverso, al momento di non definito”