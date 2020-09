Tommaso Zorzi febbre alta | Preoccupazione per l’isolamento fuori dal GF Vip

By

Nei giorni precedenti l’influencer Tommaso Zorzi è stato allontanato dagli altri concorrenti del Grande Fratello Vip per problemi di salute. Infatti afferma di soffrire di sinusite, così tanto da non poter sopportare sbalzi di temperatura come avviene con il condizionatore, perché potrebbe sentirsi male.

A causa dei sintomi molto simili al Covid-19 gli è stato fatto un ennesimo tampone, nonostante il suo momento di frustrazione. Ovviamente è stata confermata la sua negatività al virus, tant’è che in poco tempo è stato reintegrato nella Casa.

Tommaso Zorzi febbre alta

Nella serata di ieri ha di nuovo accusato sintomi e febbre, nonostante la sua ripresa grazie all’antibiotico Zithromax che però è durata solo pochi giorni. Preoccupato l’abbiamo visto girare per la Casa chiedendo a tutti di misurare la sua febbre, proprio ieri il termometro ne segnava 39.

Di nuovo è stato messo in isolamento fuori dalla casa del Grande Fratello dove possono avere accesso i medici per controllare il suo stato di salute. Ma la notizia positiva è arrivata durante la notte infatti, ad Maria Teresa Ruta è stato riferito che Tommaso aveva finalmente sfebbrato. Nel programma Mattino Cinque è stato confermato il suo problema di sinusite, lontano dal virus. Noi aspettiamo di sapere se farà rientro in giornata nella Casa.