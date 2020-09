Alessio Lapice è Ippazio Calogiuri – Chi è – Imma Tataranni

Alessio Lapice è Ippazio Calogiuri nella fiction Imma Tataranni – Sostituto Procuratore. Avremo modo di conoscerlo fin dal primo appuntamento: si tratta di un giovane appuntato con un legame speciale con la protagonista. Anche se ingenuo, il ragazzo ha un grande talento che la PM vorrebbe far emergere ad ogni costo.

La vicinanza fra Ippazio e Imma però si trasformerà presto in qualcosa di più di un semplice rapporto lavorativo. Come andrà a finire fra i due? Sembra proprio che l’attrazione sia reciproca, anche se sarà difficile che entrambi riusciranno a lasciarsi andare.

Alessio Lapice è Ippazio Calogiuri – La scheda

Alessio Lapice è Ippazio Calogiuri, ovvero il primo e fidato assistente di Imma Tataranni (Vanessa Scalera). Un giovane di bell’aspetto e sempre disponibile, pronto ad eseguire ogni ordine del suo capo. La donna lo apprezza anche per questo: non parla se non interpellato, sa stare al suo posto. Nel tempo però il loro rapporto si trasformerà sempre dipiù, fino a sconfinare in una passione segreta che entrambi cercheranno di tenere a freno. Ippazio poi è dotato di un bell’intuito, anche se ha poca autostima e non crede nelle sue stesse capacità. La PM dal suo canto cercherà di spingerlo ad osare sempre di più e gli infonderà quella fiducia necessaria che gli permetterà di sostenere l’esame da Maresciallo.

Anche se Imma cercherà di tenere a freno le proprie emozioni, una notte si ritroverà a sognare di baciare in modo appassionato Ippazio. Nel frattempo l’appuntato lascierà Matera per migliorare la sua carriera e farà la conoscenza della collega Jessica. A causa di alcuni contrasti con il capo, Calogiuri si allontanerà sempre di più dalla donna, che invece cercherà in mogni modo il suo perdono. Alessio Lapice è Ippazio, un ragazzo con dei sani principi che deciderà di non dare sfogo ai suoi sentimenti.