Anticipazioni Una vita – 23 settembre – Emilio sotto minaccia

Una vita ritorna nel pomeriggio di Canale 5 del 23 settembre 2020 per raccontarci le ultime novità riguardo ai cittadini di Acacias 38. La soap iberica punterà questa volta i fari su Emilio e la sua famiglia. Sembra proprio che qualcuno del passato sia ritornato per mettere a rischio tutti: di chi si tratta?

Le anticipazioni di Una vita ci parlano di Ledesma, arrivato in città per via di un conto in sospeso con i Pasamar. Emilio e i suoi nascondono un segreto? Un bel dramma per la famigliola felice, che solo poco tempo fa aveva esultato per la guarigione della piccola Camino.

Nella puntata precedente

Genoveva è riuscita finalmente a dimostrare a Felipe di non essere la donna malvagia che tutti credono. La ragazza si è avvicinata sempre di più all’avvocato, ma non sa che Alfredo ha sempre un asso nella manica. Come abbiamo visto nella puntata precedente, Felipe e Genoveva finiranno per scambiarsi un bacio, ma non saranno da soli. Marcia infatti assisterà alla scena e inizierà a provare un forte dolore. Dopo tutto la domestica non ha mai nascosto i suoi sentimenti per l’avvocato. Deciderà forse di vendicarsi? Dato che Ursula l’ha assunta come spia, il timore è che Marcia possa riferirle tutto e mettere i due innamorati nei guai.

Anticipazioni Una vita – Puntata 23 settembre 2020

La felicità per Camino svanirà in fretta: la ragazzina ha ottenuto di nuovo l’uso della parola grazie al dramma che si stava per abbattere su Cesareo. I Pasamar però non faranno in tempo a festeggiare, a causa di un telegramma misterioso ricevuto da Emilio. A breve dovrà fare i conti con un nemico che viene dal passato e che ha come nome Copernico Ledesma. L’uomo raggiungerà presto il quartiere e non esiterà a far visita ad Emilio, dopo avergli annunciato il suo imminente arrivo. Ledesma non si farà scrupoli nemmeno a minacciare la madre e la sorella del ragazzo: tutta la famiglia sembra coinvolta con un fatto grave avvenuto anni prima. E a quanto pare la perdita della parola da parte di Camino è legato proprio a tale evento.

Le anticipazioni di Una vita ci rivelano inoltre che Ledesma conoscerà presto Fabiana e Servante. I due domestici hanno aperto una locanda da tempo ed è l’unico luogo in cui un forestiero può trovare un po’ di ristoro. Lo sconosciuto pretenderà tra l’altro di trascorrere molto tempo con Emilio, che di contro si ritroverà costretto a trascurare Cinta. Insospettita per questo strano atteggiamento, la ragazza deciderà di vederci chiaro. Così scoprirà che Emilio le ha sempre nascosto un segreto: è già fidanzato e Ledesma è il suo futuro suocero. Il loro amore è quindi a rischio: come andrà a finire?