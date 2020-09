Calciomercato – Affari e trattative 22 settembre – Juve arrivato Morata – Godin al Cagliari – Psg forte su Koulibaly

Il Calciomercato ha avuto un inizio di settimana col botto. La Juventus con un blitz ha chiuso per il ritorno di Alvaro Morata, che in nottata è arrivato a Torino, Godin passa al Cagliari e l’Inter può finalmente annunciare nelle prossime ore Vidal. Il Psg è forte su Koulibaly, mentre restano in sospeso Dzeko e Milik. Ecco le notizie principali di oggi 22 settembre.

Juve: Morata già a Torino

La Juventus non ha voluto aspettare che si risolvesse la questione Dzeko e con un blitz ha chiuso l’acquisto di Alvaro Morata. Lo spagnolo fa dunque ritorno in maglia bianconera, voluto fortemente da Pirlo che ha giocato insieme al centravanti ex Atletico Madrid. L’operazione si concretizzerà sulla base di un prestito oneroso a 9 milioni di euro più diritto di riscatto fissato a 45. Scadenza per il riscatto che la Juventus potrà posticipare anche all’estate 2022. Il calciatore in nottata è giunto a Torino, questa mattina le visite mediche di rito.

Godin al Cagliari libera Vidal

Manca solo l’ufficialità che dovrebbe arrivare nelle prossime ore, ma Diego Godin è ormai un nuovo calciatore del Cagliari, infatti nella giornata di ieri si è sottoposto alle visite mediche.

L’approdo dell’uruguaiano in Sardegna libera Arturo Vidal, il centrocampista cileno è già a Milano, si è sottoposto alle visite mediche e potrà essere annunciato subito dopo l’annuncio del Cagliari di Godin.

Psg forte su Koulibaly

Secondo fonti francesi il Psg sarebbe forte su Kalidou Koulibaly visto che il Manchester City non ha soddisfatto le richieste di De Laurentiis. Sembrerebbe che i parigini sono pronti ad un’offerta di 82 milioni bonus compresi, ma da Napoli al momento nessuno parla ma nemmeno nessuno smentisce. Bisognerà aspettare qualche altro giorno per capire se la notizia è veritiera.

Genoa: vicinissimo Luca Pellegrini

Luca Pellegrini dalla Juventus al Genoa, una trattativa che nella giornata di ieri sembrerebbe aver preso piede definitivamente, ed essersi indirizzata verso una strada in discesa. Sono infatti stati positivi i contatti avvenuti nelle ultime ore tra le parti, che hanno così permesso di superare la concorrenza di Fiorentina e Parma, tra le altre.

Le ufficialità di ieri

Mohamed Fares è un nuovo giocatore della Lazio. Il laterale algerino, che da ieri ha iniziato ad allenarsi coi suoi nuovi compagni, ha sottoscritto il contratto col club biancoceleste di durata quinquennale da 1.3 milioni di euro netti a stagione. Fares, classe ’96, arriva a titolo definitivo dalla SPAL.

Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito dal Benfica, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, le prestazioni sportive del calciatore Pedro Pereira.