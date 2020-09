Calciomercato Genoa – Luca Pellegrini in città – Criscito aria di addio – Avanza Bonifazi

Il calciomercato Genoa continua ad essere molto attivo, la società sta provando ad inserire gli ultimi tasselli per la rosa di Maran dopo lo scoppiettante esordio in campionato che ha visto i rossoblù battere il Crotone per 4-1.

Luca Pellegrini arrivato in città

Luca Pellegrini è pronto a diventare un nuovo calciatore del Genoa. Dopo la svolta di domenica, con Pirlo che l’ha escluso dalla lista dei convocati per la prima di campionato contro la Sampdoria, il terzino classe ’99 è pronto a diventare un nuovo calciatore del club rossoblù.

Il giocatore è già in città, accordo definito sulla base del prestito secco. Nelle prossime ore per Pellegrini le visite mediche e la firma sul contratto.

Criscito vicino all’addio

L’arrivo di Pellegrini sommato a quello di Zappacosta sono un chiaro segnale per Mimmo Criscito: il calciatore non rientra nei piani di Maran ed è in lista sbarco. Su di lui è tornata a farsi viva la Fiorentina come già accaduto lo scorso anno. Iachini stravede per il calciatore e lo vorrebbe per poterlo utilizzare come jolly nel suo reparto arretrato. I prossimi giorni saranno decisivi, perchè Criscito è sempre legato ai colori genoani e in passato ha rifiutato tutte le offerte per restare con il Grifone, ma adesso che non rientra più tra i titolari del nuovo tecnico le prospettive potrebbero cambiare.

Avanza Bonifazi per la difesa

Un nuovo tassello potrebbe essere inserito per completare il reparto difensivo di Maran, si tratta di Kevin Bonifazi della Spal. La trattativa prosegue spedita tanto che nelle prossime ore potrebbe anche arrivare la fumata bianca.