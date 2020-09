Callejon alla Lazio – Colpo in entrata in vista per la Lazio di Simone Inzaghi. La Lazio sta, infatti, cercando di riportare in Italia José Maria Callejon. L’esterno spagnolo ex Napoli è il nuovo obiettivo per rinforzare il reparto offensivo dell’allenatore dei biancocelesti, che starebbe pensando di utilizzare il 3-4-3 nella stagione che sta per iniziare.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il giocatore svincolato chiede un biennale da 3 milioni a stagione, ovvero lo stesso stipendio che prendeva al Napoli, ma la società capitolina gli avrebbe proposto un triennale da 2,2 milioni l’anno che gli consentirebbe di guadagnare una somma superiore ai 6 milioni chiesti ma spalmati su un anno in più. Callejon ha preso tempo per riflettere sulla proposta ma nelle prossime ore potrebbero esserci della novità importanti, in un senso o nell’altro.

Callejon alla Lazio: obiettivo duttile per il nuovo modulo, ma è pronta già l’alternativa

Dopo la vicenda David Silva, i capitolini stanno cercando un uomo che possa dare un contributo importante sia a livello qualitativo che di esperienza al reparto offensivo: il 33enne spagnolo sarebbe utile sia per duttilità tattica che per statura internazionale, necessaria in un gruppo giovane impegnato in Champions League per la prima volta. Inzaghi nelle amichevoli pre-campionato, inoltre, ha provato spesso il 3-4-3 e se arrivasse un interprete del ruolo come Callejon ci potrebbero essere delle importanti soluzioni per l’attacco dei biancocelesti.

La prima alternativa allo spagnolo sarebbe l’ex calciatore del Palermo, ora la Siviglia, Franco Vazquez, il cui nome era già stato accostato alla Lazio nei giorni scorsi ma per il quale, a differenza di Callejon, servirebbero almeno 5-6 milioni di euro. Tanti nomi e alternative, ma poco tempo: l’unica certezza è che la Lazio cerca un rinforzo in attacco.