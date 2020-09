Come richiedere un prestito con Conte.It: ecco la guida

Ci sono compagnie e compagnie. Anche quando dobbiamo richiedere un servizio finanziario, dobbiamo stare bene attenti alle nostre esigenze ma soprattutto a come lo andiamo a richiedere. Spesso, infatti, ci perdiamo in un ginepraio di carte e proposte. Prendiamo a volte ciò che non ci serve, altre volte prendiamo cose che per capirle ci vogliono otto lauree in Economia. E, soprattutto, quando chiediamo soldi, la chiarezza è fondamentale, non possiamo sbagliare e dobbiamo avere sempre una soluzione a portata di mano. Proprio per questo, una compagnia seria e importante ci viene in aiuto, mostrandoci fiducia e dandoci la mano nel momento del bisogno, come nel caso di ConTe.it

Un nome…una garanzia

Se si chiama ConTe.it, un motivo ci sarà. Già dal nome stesso si capisce come c’è affezione e fiducia verso il proprio cliente, che in momento di difficoltà o semplicemente per raggiungere un obiettivo fattibile va a richiedere un prestito. Nulla di vergognarsi, anche perché ci possono essere sia cifre importanti così come cifre più esigue, che possono essere tranquillamente raggiunte grazie alla buona volontà e a un piano di recupero limpido e senza tranelli nel corso del tragitto.

Per richiedere un prestito, intanto, ci sono quattro condizioni che sono facilmente dimostrabili, ma che giustamente sono la prassi: bisogna avere dai 18 ai 76 anni (non compiuti), essere cittadino italiano, dimostrare di avere un reddito (mostrare dunque l’ultima busta paga ottenuta), e avere una buona affidabilità creditizia. Primi passaggi, dunque, che sbloccano i successivi.

Vari tipi di prestito

Essendo varie le tipologie d’utente, sono varie anche se esigenze e dunque i tipi di prestito. Ci può essere il prestito per l’acquisto dell’auto, bene necessario soprattutto per i lunghi tragitti e per il lavoro, così come ci possono essere prestiti per sostenere spese mediche non più rimandabili. Ma altri tipi di prestiti possono riguardare proprio la nostra abitazione, i lavori di ristrutturazione, l’acquisto di nuovi mobili e molto altro ancora. Così, solitamente, le famiglie italiane e i single indirizzano la scelta di affidarsi a Conte.It per un prestito solido, sicuro e senza sorprese finali.

Le caratteristiche del prestito

Già in una sezione on line sul sito Conte.It possiamo farci un’idea di quanto possiamo richiedere e delle condizioni che abbiamo. Possiamo così inserire la cifra e il periodo di restituzione su un apposito form digitale per capire le prime condizioni. Ma, procedendo, possiamo già fare tutto entro 24 ore, in quanto il prestito di Conte.It può essere ottenuto per via telematica, velocizzando così i normali iter burocratici.

La risposta, quindi, è praticamente immediata, sono così eliminati i tempi morti e le ansie che spesso si legano intorno a queste operazioni.

Possiamo così inviare i nostri documenti personali e quanto ci viene richiesto, ottenendo così nell’arco delle successive 24 ore l’esito finale della nostra istanza. Proprio on line, Conte.It mostra un semplice esempio di un prestito da 10.000 euro che potrà essere restituito con grande calma con 84 rate da 145,28 euro. Ricordiamo come per ogni tipo di prestito, il numero di rate disponibili va da un minimo 6 mesi ad un massimo di 84, si può così concordare un piano di rientro in maniera abbastanza flessibile e mirato.

Trasparenza e qualità

Conte.It dunque punta molto sulla chiarezza e sui prestiti trasparenti che non hanno dei costi nascosti, potendo verificare i dettagli della proposta con il riepilogo finale di tutti i costi e le commissioni. Sapere in anticipo il costo totale del credito è utile senza dubbio, perché sappiamo in anticipo quanto dovuto, e possiamo regolarci così di conseguenza potendo progettare a medio e lungo termine. Per salvaguardarci da qualsiasi imprevisto, possiamo metterci al sicuro in quanto Conte.It permette di attivare una polizza che ci fa tutelare in caso di perdita dell’impiego, inabilità, invalidità oppure decesso.