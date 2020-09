Consigli per il Fantacalcio – Come gestire Vidal all’asta

Da poche ore Arturo Vidal è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il colpo era nell’aria da diverso tempo, infatti Antonio Conte non ha mai nascosto di volerlo a tutti i costi già dallo scorso anno. Diversi i tentativi anche nella sessione invernale del mercato, ma senza che si concretizzasse il passaggio dal Barcellona all’Inter. Conte ha già allenato Vidal ai tempi della Juventus e lo conosce molto bene, il cileno si era promesso all’Inter e ha mantenuto la promessa. Facile pensare che Vidal possa essere tra i centrocampisti più ambiti del Fantacalcio.

Dove giocherà Vidal

Arturo Vidal è un centrocampista che potrà ricoprire diversi ruoli nel centrocampo dell’Inter. Nel 3-5-2 di Conte può fare la mezzala e sfruttare gli inserimenti in area di rigore per segnare anche qualche gol, ruolo che aveva anche nella Juventus. Nel caso in cui Conte volesse giocare con il 3-4-1-2 (che sta provando durante le amichevoli estive) Vidal può essere anche schierato come trequartista e alternarsi con Eriksen. Attualmente il centrocampo titolare sarebbe composta da Barella, Vidal e Brozovic e l’ex Barcellona porterà tanto dinamismo e sicuramente qualche gol pesante.

I bonus al Fantacalcio

Aggiudicarsi Vidal al Fantacalcio significa prendere un centrocampista in grado di portare molti bonus. Nella Juventus di Conte è arrivato in doppia cifra per due anni di seguito, più precisamente nelle stagioni 2012-13 e 2013-14, fornendo anche un alto numero di assist. Il suo arrivo in nerazzurro è proprio per avere una bocca di fuoco in più a centrocampo, un’alternativa ai gol della coppia d’attacco. In caso di necessità è anche abile rigorista ma, essendo l’ultimo arrivato, è dietro nelle gerarchie rispetto a Lukaku e Lautaro Martinez.

Cosa fare all’asta con Vidal

Il nome di Vidal sarà uno di quelli che sicuramente scalderanno le aste del Fantacalcio. Il cileno infatti sarà titolare del centrocampo dell’Inter e sappiamo quanto Conte straveda per lui. Diciamo che difficilmente verrà lasciato fuori durante la stagione e corre il rischio di giocarle davvero tutte. Inoltre come detto ha il vizietto del gol, senza dubbio tra i centrocampisti nerazzurri è quello che può portare più bonus. Verrà pagato come un top di reparto, non superate comunque l’8-10% del vostro budget.