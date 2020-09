Consigli per il Fantacalcio – Ecco la situazione degli indisponibili dopo la prima giornata

Per un fantallenatore è importante essere sempre aggiornato sulla situazione degli indisponibili per schierare la propria formazione al Fantacalcio. Ovviamente ci sono assenti per squalifica e per infortuni gravi e meno gravi, quest’ultima è una situazione da monitorare per sapere su chi fare affidamento nel prossimo turno di Fantacalcio.

Atalanta

Infortunati

Miranchuk: lesione al bicipite femorale destro (3a giornata)

Gollini: lesione subtotale del crociato destro (6a giornata)

Pessina: lussazione traumatica della rotula del ginocchio sinistro (8a giornata)

Squalificati: Djimsiti (1 turno, salta la 2a giornata), Romero (1 turno, salta la 2a giornata)

Benevento

Infortunati

Viola: intervento di meniscectomia selettiva laterale artroscopica del ginocchio sinistro (6a giornata)

Bologna

Infortunati

Medel: lesione di primo grado del semimembranoso destro (2a giornata)

Squalificati: Dijks (1 turno, salta la 2a giornata)

Cagliari

Infortunati

Bradaric: Coronavirus (2a giornata)

Despodo: Coronavirus (2a giornata)

Deiola: intervento chirurgico per sintomatologia dolorosa del ginocchio sinistro (4a giornata)

Pereiro: frattura composta del quinto metatarso del piede destro (4a giornata)

Ciocci: intervento chirurgico in artroscopia per instabilità di spalla sinistra (20a giornata)

Crotone

Infortunati

Benali: distrazione di primo grado del muscolo soleo del polpaccio destro (3a giornata)

Cuomo: distrazione di primo grado del vasto intermedio destro (4a giornata)

Gigliotti: distrazione di primo grado all’inserzione del medio gluteo (4a giornata)

Fiorentina

Infortunati

–

Genoa

Infortunati

Criscito: problema fisico (2a giornata)

Sturaro: problema fisico (2a giornata)

Inter

Infortunati

Vecino: intervento chirurgico artroscopico al ginocchio destro per sofferenza meniscale (8a giornata)

Squalificati: de Vrij (1 turno, salta la 2a giornata)

Juventus

Infortunati

Dybala: lesione muscolare alla coscia sinistra (2a giornata)

Bernardeschi: lesione di medio grado del muscolo retto femorale della coscia sinistra (3a giornata)

Alex Sandro: lesione di medio grado del muscolo semimembranoso della coscia destra (4a giornata)

De Ligt: intervento chirurgico di stabilizzazione della spalla destra (6a giornata)

Lazio

Infortunati

Leao: problema all’inguine (2a giornata)

Romagnoli: lesione distrattiva del muscolo gastrocnemio mediale del polpaccio destro (2a giornata)

Conti: revisione artroscopica con regolarizzazione del menisco mediale al ginocchio sinistro (2a giornata)

Musacchio: intervento in artroscopia alla caviglia sinistra (6a giornata)

Napoli

Infortunati

–

Parma

Infortunati

Gervinho: affaticamento muscolare (2a giornata)

Gagliolo: fascite plantare (2a giornata)

Gazzola: tendinopatia achillea (2a giornata)

Colombi: affaticamento muscolare (2a giornata)

Scozzarella: lesione di I grado del legamento collaterale mediale (4a giornata)

Roma

Infortunati

Bruno Peres: Coronavirus (2a giornata)

Fazio: lieve distorsione alla caviglia (2a giornata)

Perotti: lesione muscolare alla coscia destra (4a giornata)

Pastore: intervento di artroscopia all’anca sinistra (8a giornata)

Zaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro (non definiti)

Sampdoria

Infortunati

Gabbiadini: risentimento basso addominale (2a giornata)

Sassuolo

Infortunati

Boga: Coronavirus (2a giornata)

Magnanelli: intervento per la riparazione chirurgica di una sport-ernia (3a giornata)

Romagna: rottura del tendine rotuleo sinistro (15a giornata)

Spezia

Infortunati

Acampora: lesione al bicipite femorale (2a giornata)

Mastinu: stiramento al tendine flessore dell’alluce e microfrattura al malleolo tibiale posteriore (4a giornata)

Capradossi: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro (15a giornata)

Squalificati: Maggiore (1 turno, salta la 2a giornata), Terzi (1 turno, salta la 2a giornata)

Torino

Infortunati

Rodriguez: vento traumatico con interessamento agli adduttori della coscia destra (4a giornata)

Baselli: trauma distorsivo al ginocchio destro con lesione parziale del legamento crociato anteriore (6a giornata)

Udinese

Infortunati

Nuytinck: elongazione muscolare al quadricipite (2a giornata)

Jajalo: lesione di primo grado al legamento collaterale mediale del ginocchio destro (2a giornata)

Larsen: problema al gluteo sinistro (4a giornata)

Mandragora: rottura del legamento crociato anteriore e del menisco esterno del ginocchio destro (15a giornata)

Verona

Infortunati

Dawidowicz: problema al pettorale (2a giornata)

Lazovic: distorsione al ginocchio sinistro (2a giornata)

Benassi: lesione di secondo grado della giunzione mio-tendinea del gemello mediale della gamba destra (3a giornata)

Magnani: lesione di primo grado del muscolo retto femorale della coscia sinistra (4a giornata)