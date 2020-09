Conte.it è buon strumento per l’assistenza stradale? Ecco tutte le soluzioni

È successo a tutti, almeno una volta nella vita. Siamo rimasti in panne con la nostra autovettura o da giovani con la nostra moto. Abbiamo imprecato, abbiamo provato a chiamare i soccorsi ma spesso la sfortuna ci vede benissimo e ci colpisce con tutta una serie di iatture. Così, ci siamo rivolti alla bene in meglio, cercando soluzioni a volte artigianali e altre volte poco felici, in quanto poi la spesa è stata spropositata.

Così, anche in caso di soccorso stradale dobbiamo sapere su quale compagnia affidarci per non correre dei rischi e per non avere dei salassi, come se non bastasse già il guaio maturato per rimanere a piedi. ConTe.It in questo caso ci aiuta con assistenza stradale di assoluta eccellenza

ConTe.It ci tira fuori dai guai

Chiamare un carro attrezzi, soprattutto in una zona isolata, può costare un occhio della testa. Centinaia di euro per un trasporto che poi è tutt’altro che comodo. Infatti, per molti tanto vale lasciare direttamente un pezzo dell’auto per pagare il conto! Scherzi a parte, siamo di fronte a un problema serio, che va comunque analizzato nel dettaglio. ConTe.It ci dà dei giusti strumenti e ci aiuta quindi nel caso di emergenze come queste.

C’è infatti la garanzia dell’assistenza stradale che garantisce un servizio efficace 24 ore su 24, che può servire sia in caso di incidente che di semplice guasto. Nessun panico, anzi. L’assistenza va a copertura sia per tutte le tratte italiane, sia per quelle all’estero, dunque abbiamo la sicurezza di essere reintracciati e… rimorchiati in ogni zona geografica. È questo un gran bel sollievo, abbiamo così una garanzia nel massimo momento di bisogno, che può toccare comunque anche altri casi, come nel caso in cui rimaniamo a secco, oppure per l’improvviso foro di una nostra gomma, che ci lascia praticamente a terra. Per richiedere il numero del soccorso stradale c’è un numero verde in Italia, ovvero il numero verde 800 04 04 04, con Ima Italia Assistance che è pronta a ricevere le nostre istanze.

Cambia invece il numero se chiamiamo dall’estero: 00 39 02 341 286 23.

L’assistenza nel dettaglio

Dunque, con fiducia dobbiamo contattare i numeri a disposizione per essere aiutati. La garanzia dell’assistenza stradale abbinata alla polizza stipulata con ConTe.It è necessaria quindi per salvarci in molti casi.

La garanzia dell’assistenza stradale ci permette di usufruire dunque di due soccorsi gratuiti che valgono sia per il territorio italiano nonché per quello europeo. Una volta contattata l’assistenza, dobbiamo avere comunque i documenti necessari per poter ottenere soccorso. Intanto, dobbiamo comunicare la targa del nostro veicolo, poi cercare di comunicare l’indirizzo del luogo dove siamo fermi (ci possiamo anche aiutare con google maps localizzando la posizione, se non vediamo cartelli o segnali nelle prossimità). Dopo aver fatto tutto ciò, dobbiamo lasciare il nostro recapito telefonico da cui stiamo chiamando proprio per aiutare i soccorsi nel corso dell’intervento.

Testimonianze</h2

Non è raro, non è difficile rimanere nel bel mezzo del nulla, senza aver aiuto. Lo sa bene Silvana, maestra elementare ormai prossima alla pensione che, per raggiungere la sua scuola, fa molte stradine di montagne. Dopo un collegio degli insegnanti, però, ha avuto un problema: «Percorrevo una strada diroccata e, per non colpire un povero animaletto, ho preso male un dosso e sono finita fuori strada. Dopo quarant’anni di patente era il primo incidente. Così, ho chiamato mia figlia che però stava lavorando fuori zona e non poteva rientrare subito. Mi ha suggerito di chiamare il mio assicuratore che, a sua volta, mi ha informato che potevo chiamare il numero verde 800 04 04 04 e procedere con l’assistenza. Devo dire che è stata una soluzione immediata, in mezzora ho risolto questo problema e non ho speso un euro aggiuntivo. Ho solo offerto, e anche con piacere, un caffè a chi mi aveva salvata da una situazione per me anomala. E pensare che il mio povero marito era meccanico…».