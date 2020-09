F1 News | Brawn: “Nel 2022 tutti in lizza per vincere il mondiale”

Mercedes a parte, la stagione 2020 ha regalato inaspettatamente un bel rimescolamento delle carte a centro gruppo, con tante scuderie spesso in lotta per il podio. Nella battaglia c’è anche la McLaren, che con Norris in Austria e Sainz in Italia ha conquistato ben due piazzamenti tra i primi tre e il terzo posto nei Costruttori dopo dieci gare.

Le premesse per una bagarre ancora più ampia e proiettata anche verso le prime due posizioni solo alimentate dall’arrivo dei nuovi regolamenti tecnici nel 2022, che rivoluzioneranno completamente i concept delle monoposto e che dovranno rispettare anche i limiti finanziari imposti dal budget cap.

“L’obiettivo della McLaren è quello di raggiungere chiunque sia al primo posto, che è adesso nelle mani della Mercedes – ha affermato Zak Brown, amministratore delegato della scuderia di Woking – Certamente ci incoraggia il fatto che ora lottiamo contro la Ferrari, perché non eravamo così avanti lo scorso anno e perché non lo facevamo da un po’ di tempo”.

“Penso che il reset del 2022 dia a tutti noi una grande opportunità – ha aggiunto il manager statunitense – Detto questo, la Renault sta andando forte, mentre la Racing Point è veloce e ha appena ingaggiato un quattro volte campione del mondo. Anche se puntiamo a raggiungere le due squadre davanti a noi in questo momento, dovremo prestare molta attenzione anche tutti gli altri che sono ora in lotta con noi e anche dietro, anche considerando l’arrivo del budget cap. Tutti inizieranno da un foglio bianco e questo farà sì che avremo una fantastica era per la Formula 1″