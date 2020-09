F1 News | Petrov critica Hamilton: “Ci si inginocchia solo davanti a Dio”

Vitaly Petrov, ex pilota di Formula 1, ritiene che la Formula 1 debba intervenire sulle proteste avanzate da Lewis Hamilton fin dall’inizio della stagione. Nel Gran Premio del Mugello, Lewis Hamilton ha indossato una t-shirt per invitare ad arrestare i poliziotti americani responsabili dell’omicidio dell’afroamericana Breonna

“Per me questa maglietta dopo aver invitato tutti a inginocchiarsi, è davvero troppo”, ha dichiarato Petrov a Championat.

“È una questione personale per ogni adulto. Hai il diritto di parlare sui social media o di rilasciare interviste, ma penso che il governo degli Stati Uniti sia già ben consapevole di questi problemi. Ma addirittura farlo presente in Formula 1, penso che la metà degli spettatori non sapesse nemmeno il significato della maglia fino a quando non è stato spiegato. Se un pilota volesse fare coming out e dire che è gay, sventolerebbero una bandiera arcobaleno e inviterebbero tutti a diventare gay? Penso che la FIA non permetterà più tali comportamenti”.

Il russo ha poi aggiunto che nella loro cultura: “Ci si inginocchia solo davanti a Dio e per fare la proposta alla futura moglie. In Russia abbiamo una mentalità diversa e non abbiamo i problemi di cui parla Hamilton. Dovrebbe esserci rispetto per tutti”.