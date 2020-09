F1 News | Stroll costretto al cambio Power Unit dopo l’incidente del Mugello

L’incidente più violento avvenuto nei tre giorni del Gran Premio di Toscana è stato senza dubbio quello che ha visto protagonista Lance Stroll. Il canadese è uscito di pista nel corso del 42esimo giro fra le due curve dell’Arrabbiata, finendo contro le barriere esterne a 280 km/h.

Stroll è uscito incolume dall’abitacolo, ma mentre i commissari di pista rimuovevano la vettura si è verificato un principio d’incendio (domato non senza difficoltà) che ha coinvolto tutto il retrotreno della monoposto.

Per quanto spesso sia sorprendente come squadre e motoristi riescano a recuperare le power unit anche dopo incidenti molto violenti, questa volta l’analisi svolta dai motoristi della Mercedes ha dato esito negativo sulla possibilità di salvare la PU.

Oltre ad aver dovuto assemblare una nuova monoposto a causa dei danni riportati nell’urto, la Racing Point sarà così costretta anche ad utilizzare a Sochi una nuova power unit.

Per Lancel sarà la PU numero 3, quindi non incapperà in penalità, ma per il canadese non sarà semplice completare tutte le restanti otto tappe in calendario con un solo motore. È invece ancora in corso l’analisi mirata ad identificare la causa dell’uscita di pista della monoposto che si sta svolgendo su più fronti che coinvolgono sia Pirelli che la stessa Racing Point.