F1 Passion | Per Elkann e Camilleri il buio Ferrari è dovuto a Marchionne-Montezemolo

Se le critiche a Montezemolo da parte dell’attuale proprietà della Ferrari non sorprendono più di tanto, a stupire maggiormente sono quelle relative a Marchionne. Infatti l’ex Presidente non è stato soltanto l’uomo che ha permesso alla Rossa nel 2017-2018 di lottare per il titolo con la Mercedes, ma anche il braccio destro in Fca di Elkann.

In particolare le scelte ad essere messe nel mirino, sono quelle relative a Aldo Costa e James Alisson. Entrambi i tecnici mandati via dalla Scuderia di Maranello dopo le stagioni al di sotto delle aspettative del 2008 e 2016, hanno contributo alle vittorie della Mercedes in questi anni.

Proprio per questo Elkann e Camilleri ritengono un errore l’ennesima rivoluzione. Però nelle loro parole manca un’analisi sulle ultime due stagioni, considerando che quando sostituirono Marchionne la Ferrari era una squadra in lotta per il mondiale, e da quel momento è iniziata la parabola discendente.

In particolare l’avvicendamento tardivo fra Maurizio Arrivabene e Mattia Binotto, fino alla gestione del rinnovo di Sebastian Vettel. Altra scelta discutibile la decisione di assecondare la Fia sul caso Power Unit, che ha fatto diventare il motore della Ferrari da migliore a peggiore.

Inoltre più che criticare Montezemolo ultimo presidente ad aver fatto vincere il titolo alla Rossa, andrebbe preso ad esempio. La Ferrari uscì dalla crisi prendendo un manager vincente come Jean Todt, ed i migliori tecnici in quel momento in circolazione insieme a Adrian Newey, Ross Brawn e Rory Byrne.

Proprio l’immobilismo sul mercato dei tecnici è quello che convince meno nell’attuale gestione. Tuttel le speranze di non fallire l’obiettivo di lottare per il mondiale nel 2022, sono affidate a Byrne che avrà anche il compito di far tornare il coraggio e idee del 2017-2018 nel reparto corse Ferrari.