Fausto Leali in pasto alla gogna mediatica | Squalifica ponderata al GF Vip

Il cantautore Fausto Leali è stato e si trova ancora al centro di diverse polemiche a causa di alcune affermazioni, le quali non sono piaciute al pubblico a casa. Quest’ultimo indignato è ricorso al profilo ufficiale del Grande Fratello per esprimere il suo dissenso.

Parole forti quelle di Fausto che riguardano temi importanti che vanno da Mussolini al colore della pelle di una persona. Delle cadute di stile che però non comprendevano cattiveria verso il soggetto in questione e senza rendere superficiali alcuni fatti storici.

Fausto Leali dato in pasto alla gogna mediatica

Nel daytime del Grande Fratello sono passati dei messaggi che hanno fatto scatenare i vari media. Delle parole forse dette superficialmente o forse idee di pensiero che viaggiano verso mentalità completamente sbagliate, comunque sia il cantante si è ritrovato al centro di diverse critiche. Gli spettatori a casa si sono rivoltati e hanno chiesto al Grande Fratello la squalifica del concorrente, accusandolo di essere ignorante e razzista.

Fausto Leali – giornal.it

Nella giornata di oggi la pagina ufficiale del programma ha pubblicato un post con un comunicato ufficiale. Noi ve lo riportiamo:” Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Fausto Leali e Massimiliano Morra è stato annullato a causa di un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente. Nella puntata di oggi, lunedì 21 settembre, di “Grande Fratello Vip” tutti i dettagli di questa decisione. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite SMS nella sessione annullata verranno rimborsati”.

Squalifica ponderata al GF Vip

Alfonso Signorini ci ha tenuto a discutere riguardo questo tema con tutti i concorrenti e soprattutto con il protagonista Fausto Leali, in modo di renderlo consapevole del suo errore. Arriva il comunicato contenente la decisione del Grande Fratello, dove nonostante abbia riconosciuto i suoi errori, il cantante è definitivamente squalificato.

Alfonso Signorini – giornal.it

Il primo ad abbracciarlo è Enock che si mostra dispiaciuto da questa notizia, mentre tutti gli altri concorrenti non sono molto d’accordo. Purtroppo, però il programma non fa sconti e questa sarà una lezione sia per Fausto Leali sia per il pubblico a casa. Così dopo aver salutato tutti e aver rassicurato i compagni, lascia definitivamente la Casa.