Film Stasera in Tv – Il labirinto del fauno – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Il labirinto del fauno. Coproduzione di Messico, Spagna e Stati Uniti per la regia di Guillermo Del Toro, con Ivana Baquero, Doug Jones, Sergi Lopez, Ariadna Gil, Maribel Verdu’, Alex Angulo nei ruoli principali. Seconda pellicola di una dualogia informale di film fantastici, seguito de La Spina del Diavolo, ambientati durante la guerra civile e il dopoguerra spagnolo. Il terzo film della prevista trilogia – intitolato 3993 – venne abbandonato. Il Labirinto del Fauno venne presentato in concorso al Festival di Cannes 2006 ricevendo uno straordinario successo di critica. Ha vinto tre Premi Oscar: miglior fotografia, miglior scenografia e miglior trucco. Nel 2019 il regista ha annunciato la pubblicazione di un’antologia di racconti che approfondisce ed espande la mitologia alla base del film, scritta insieme a Cornelia Funke. Il romanzo è stato pubblicato in Italia il 15 ottobre 2019.

Il labirinto del fauno – Trama

Spagna, 1944. La fine della Guerra Civile. Carmen, che si é risposata da poco, si trasferisce insieme alla figlia Ofélia a casa del nuovo marito, il freddo e autoritario Vidal, capitano dell’esercito di Franco. Trovando insopportabile la nuova vita, la giovane Ofélia trova rifugio in un misterioso labirinto che ha scovato vicino alla grande casa di famiglia e dove il Fauno, la magica creatura che fa a guardiano al labirinto, le rivela che è proprio lei la principessa smarrita di un regno magico. Ma per scoprire la verità, Ofélia dovrà portare a termine tre compiti pericolosi, per i quali non è affatto preparata…

Il labirinto del fauno – Trailer Video

Il labirinto del fauno – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: El laberinto del fauno

Genere: Drammatico

Durata: 1h 50m

Anno: 2006

Paese: Messico, Spagna, USA

Regia: Guillermo del Toro

Cast: Ivana Baquero, Doug Jones, Sergi Lopez, Ariadna Gil, Maribel Verdu’, Alex Angulo

Il labirinto del fauno – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera su Rai 5 (canale 23 del digitale terrestre) alle ore 21.15 di oggi martedì 22 Settembre 2020. La programmazione di Rai 5 lo prevede al termine del documentario Great Continental Railway Journeys – Prossima fermata Oriente Da Mysuru a Chennai ep. 5.