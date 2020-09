Film Stasera in Tv – The imitation game – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film The imitation game. Coproduzione britannico-statunitense del 2014 per la regia di Morten Tyldum con Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, Matthew Goode, Mark Strong, Rory Kinnear nei ruoli principali. La pellicola racconta la vita di Alan Turing, matematico e crittoanalista, attraverso l’adattamento cinematografico della biografia del 1983 “Alan Turing. Una biografia (Alan Turing: The Enigma)”, pubblicata dopo l’uscita del film anche col titolo Alan Turing. Storia di un enigma, e scritta da Andrew Hodges. Candidato a otto premi Oscar, il film si aggiudica quello per la miglior sceneggiatura non originale.

The imitation game – Trama

Inverno 1952. Le autorità britanniche entrano nella casa del matematico, criptoanalista ed eroe di guerra Alan Turing per indagare in seguito a una segnalazione di furto con scasso. Ignari di trovarsi di fronte al pioniere della moderna informatica, gli agenti arrestano lo stesso Turing con l’accusa di “atti osceni”, incriminazione che lo avrebbe portato alla devastante condanna per il reato di omosessualità. Ritratto intenso e inquietante di un uomo brillante e complesso, noto leader di un gruppo eterogeneo di studiosi, linguisti, campioni di scacchi e agenti dei servizi segreti, che ha avuto il merito di decrittare i codici indecifrabili della macchina tedesca “Enigma” durante la II Guerra Mondiale, contribuendo a ridurre la durata del conflitto e, quindi, a salvare milioni di vite.

The imitation game – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: The Imitation Game

Genere: Drammatico

Durata: 1h 55m

Anno: 2014

Paese: USA, UK

Regia: Morten Tyldum

Cast: Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, Matthew Goode, Mark Strong, Rory Kinnear, Charles Dance, Allen Leech, Matthew Beard

The imitation game – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) alle ore 21.10 di oggi martedì 22 Settembre 2020. La programmazione di Rai Movie lo prevede al termine dell’altro film Porca vacca.