Franceska Pepe coming out al Grande Fratello Vip: “Ho tendenze bisessuali”

Franceska Pepe fa coming out e confessa di essere bisessuale all’interno della casa del Grande Fratello Vip lasciando tutti molto stupiti. All’interno della casa più spiata d’Italia infatti, la modella sembra non andare d’accordo con tutti gli inquilini della casa, soprattutto nei confronti di Tommaso Zorzi.

Tra i due infatti le discussioni e gli scontri sono arrivati fin da subito tanto che l’influencer più volte ha cercato di trovare un dialogo che lei ha sempre trasformato in discussioni. Durante la puntata di ieri, Tommaso Zorzi si è scagliato contro di lei ancora una volta scatenando una vera e propria discussione senza precedenti.

Franceska Pepe fa coming out al Grande Fratello Vip

La modella durante la diretta di ieri sera su Canale 5 ha reagito molto male al confronto con Tommaso Zorzi tanto da scatenare ancora una volta le polemiche. Non è la prima volta che tra i due scoppiano scintille e proprio ieri, durante la puntata l’influencer ha spiegato quanto la modella l’avesse preso in giro e fosse sempre sulla difensiva, pronta ogni volta a trattarlo male.

Franceska Pepe però, durante l’ennesima discussione, ha rilasciato alcune affermazioni che sembrano essere passate fin troppo inosservato. La modella ha così confessato il suo orientamento sessuale proprio quando, durante una discussione ha parlato a Tommaso rivolgendosi a lui al femminile. Nonostante i tantissimi attacchi da parte di Zorzi che si è sentito offeso ma soprattutto preso in giro, Franceska si è difesa confessando di essere bisessuale. Secondo il suo punto di vista infatti, lei non ha mai voluto offendere nessuno soprattutto gli omosessuali visto che, anche lei farebbe parte della comunità LGBT.

La modella confessa il suo orientamento sessuale

Le parole di Franceska Pepe all’interno della casa del Grande Fratello Vip, riportate dal sito Biccy affermano: “Io non volevo offenderti lo capisci’ Pensavo di non essere offensiva. Io prima di entrare ho detto che speravo di trovarti qui dentro lo capisci? Mi piaci davvero come persona. Poi non solo non ho niente contro i gay, ma, insomma il fatto è che io sono la prima ad avere tendenze bisessuali”.

Franceska ha così raccontato la verità cercando di poter trovare un chiarimento pacifico con Tommaso Zorzi. Riusciranno a vivere all’interno della casa del GF Vip senza discutere ancora una volta?