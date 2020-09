Massimiliano Gallo è Pietro – Chi è – Imma Tataranni

Massimiliano Gallo è Pietro De Ruggeri in Imma Tataranni, la fiction italiana. Si tratta del marito della protagonista, dotato di un carattere molto diverso dalla donna con cui ha scelto di vivere. Un uomo buono, pacifico e calmo, che cerca sempre di minimizzare gli eventi più forti.

Pietro ama la moglie da 22 anni e con il suo modo di fare riesce sempre a mitigare i tratti della personalità più spigolosi della donna. Fra le sue braccia, la protagonista riesce sempre a ritrovare il sorriso. Anche se al lavoro ha appena vissuto un vero e proprio inferno.

Massimiliano Gallo è Pietro – La scheda

Massimiliano Gallo è Pietro, un uomo che lavora senza sosta e che non ha molte ambizioni nella vita. Un tecnico informatico dall’animo sobrio e pagato, che ama fare battute nelle situazioni più disparate. Ha conosciuto Imma quando era giovanissimo e dopo un breve fidanzamento, i due hanno deciso di sposarsi. Dal loro amore è nata Valentina (Alice Azzariti), che Pietro ama moltissimo. Anche il sentimento che nutre per Imma è forte e la conosce così bene che sa come mediare fra lei e la figlia, con cui ha frequenti litigi. Romantico e attento, non dimentica mai di farle delle grandi dichiarazioni d’amore.

Non solo a parole, ma anche grazie a regalo floreali e soprattutto suonandole il sax. Pietro ha ripreso in mano lo strumento diversi anni dopo e ora ha ritrovato la passione di un tempo, anche grazie alle lezioni di una giovane artista. Intesa e passione: ecco il segreto del rapporto fra la protagonista e il marito. Anche se lui ha grandi qualità, non potrà impedire che la moglie inizi a nutrire una grande attrazione nei confronti del suo collaboratore più stretto. Massimiliano Gallo è Pietro, un uomo devoto che dovrà fare i conti con un possibile amante in amore.