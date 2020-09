Migliori integratori per l’ansia: ecco il rimedio naturale

Stato di tensione fisica e psicologica, l’ansia, che a differenza della depressione non è una patologia, può essere tenuta sotto controllo in diversi modi. Tra questi, rientra il fatto di rivolgersi a uno psicologo per valutare l’esistenza di stimoli ansiogeni nella propria quotidianità. In alcuni casi, è bene specificare che l’ansia è la conseguenza di alterazioni che portano a una scarsa produzione di serotonina, neurotrasmettitore universalmente associato al buonumore.

In questi casi, sempre previo consiglio medico, si può procedere con l’assunzione di integratori. Quali sono i migliori? Nelle prossime righe, ne abbiamo elencati alcuni tra i più efficaci.

Integratori a base di vitamine del gruppo B

Quando si parla dei migliori integratori naturali contro l’ansia, una buona idea può essere quella di orientarsi verso prodotti avente come ingrediente principale le vitamine del gruppo B.

La necessità di questi prodotti risulta frequente soprattutto in chi tende ad avere un’alimentazione particolarmente ricca di farine raffinate.

Integratori a base di triptofano

Gli integratori a base di triptofano, precursore della serotonina, sono spesso consigliati a chi ha intenzione di trattare l’ansia in maniera naturale. Fondamentale è ricordare che sono controindicati in caso di problemi renali ed epatici, ma anche per le donne in gravidanza.

Integratori a base di magnesio

Nell’ambito degli integratori per l’ansia, un doveroso cenno deve essere dedicato ai prodotti aventi il magnesio come ingrediente principale. Questo minerale ha un ruolo molto importante quando si parla di come contrastare l’ansia in maniera naturale.

Oligoelemento importantissimo per l’organismo umano, il magnesio ricopre un ruolo cruciale quando si tratta di regolare la permeabilità delle nostre membrane cellulari. Come già detto, però, è cruciale soprattutto quando si discute di integratori per l’ansia. Non dimentichiamo infatti che diverse situazioni di stress sono in grado di intaccare fortemente le riserve di magnesio che caratterizzano il nostro corpo.

La carenza di magnesio si vede chiaramente e tra i principali sintomi presenta l’insorgenza di tremori, così come l’insonnia (fattore non certo favorevole quando si parla di lotta contro l’ansia e lo stress).

Integratori a base di omega-3

Negli ultimi anni, si parla sempre di più di grassi omega-3 come di alleati della salute per quanto riguarda il benessere cardiovascolare e la prevenzione dei tumori. Pochi sanno che possono essere annoverati tra gli ingredienti degli integratori per l’ansia.

Secondo uno studio condotto presso l’Ohio State University, basterebbero 2,5 grammi al giorno per tenere sotto controllo ansia e stress. Come mai? Perché, come è stato scoperto monitorando le condizioni di un campione di 68 persone, le citochine infiammatorie, la cui azione è contrastata dagli acidi grassi sopra ricordati, inducono la sintesi di un ormone che agisce sulle zone del cervello responsabili di paura e ansia.