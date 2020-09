Morto l’arbitro De Santis: ucciso a Lecce!

Una tragica notizia ha sconvolto il mondo del calcio e soprattutto quello della classe arbitrale. Nella tarda serata di ieri è stato ucciso a Lecce l’arbitro Daniele De Santis durante una lite e con lui anche la compagna. Da una prima ricostruzione, sembra che sia scoppiata una violenta lite in casa dell’arbitro ed un uomo avrebbe accoltellato a morte lui e la sua compagna Eleonora Manta. Alcuni vicini hanno visto un uomo fuggire e adesso è aperta la caccia al killer. De Santis era nato proprio a Lecce, nella sua carriera aveva esordito come quarto uomo in Serie B, mentre aveva arbitrato diverse gare di Serie C ed era pronto al grande salto.