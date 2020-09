Nicola Mazzitelli Uomini e Donne | Chi è | Vita Privata | Curiosità

Nell’edizione di Uomini e Donne cominciata da poche settimane, sono arrivati in studio molti volti nuovi che stanno già infiammando le puntate del talk show sui sentimenti di Maria De Filippi. Uno di questi è Nicola Mazzitelli, un nuovo cavaliere di Uomini e Donne entrato a far parte del parterre maschile.

In queste prime puntate, Nicola Mazzitelli è già riuscito a far parlare molto di sé a Uomini e Donne e a diventare protagonista di alcuni momenti salienti. Il nuovo cavaliere, infatti, ha iniziato immediatamente a frequentare Roberta Di Padua, riservandole una serie di gesti molto galanti. Tuttavia, Nicola si è lasciato sfuggire anche qualche pettegolezzo di troppo che la dama non ha gradito.

Nicola Mazzitelli è un nuovo cavaliere a Uomini e Donne

Nicola, infatti, ha iniziato a frequentare anche Carlo Savorelli e Valentina Dartavilla Lupi anche lei nuova a Uomini e Donne. Tuttavia, il cavaliere ha confidato a Roberta Di Padua di considerare queste due dame sono delle ruote di scorta, visto che lui è maggiormente interessato a conoscere lei. Inoltre, Nicola Mazzitelli ha raccontato a Roberta Di Padua di aver rifiutato delle avance di Valentina, bollandola come una ragazza facile, insieme al resto dei parterre.

Maria De Filippi non ha affatto gradito il comportamento di Nicola, né del resto dei presenti in studio e ha invitato tutti a farsi qualche domanda, prima di etichettare una dama come “facile”. La padrona di casa si è schierata con forza al fianco di Valentina, zittendo tutti coloro che hanno applaudito a Nicola e Gianni Sperti si è detto d’accordo con Maria. Alla fine, Nicola Mazzitelli è rimasto da solo al cento dello studio, almeno per il momento.

Inizio difficile al talk show, ma chi è Nicola?

Tutta le dame che stava frequentando, infatti, hanno deciso di interrompere la conoscenza e il cavaliere è apparso molto in difficoltà. Ma cosa sappiamo della vita privata di Nicola Mazzitelli? Come rivelato dal Magazine ufficiale di Uomini e Donne, Nicola ha trentanove anni ed è un piccolo imprenditore di Vicenza. Nicola è titolare di una gelateria e sogna di fare famiglia perché non è mai stato sposato e non ha figli.

Il suo hobby principale è la boxe, inclusa quella thailandese. La sua ultima relazione si è conclusa a gennaio 2020, prima del lockdown, ma Nicola desidera innamorarsi e costruire una vita serena con la donna della sua vita, magari proprio grazie a Uomini e Donne. Di sicuro è stato un inizio particolare per il nuovo cavaliere a Uomini e Donne. Riuscirà nel suo intento?