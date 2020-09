Il diabete è una patologia che, purtroppo, riguarda tante persone. Si può parlare nello specifico di:

Diabete di tipo 1 o giovanile

Diabete di tipo 2 o dell’adulto

L’alterazione glicemica che si concretizza in chi soffre di diabete richiede un’attenzione specifica a quello che si mangia. Esistono diversi alimenti che dovrebbero essere evitati nella dieta di chi ha il diabete o di chi ha la glicemia alta e, di riflesso, è a rischio di avere a che fare con questa patologia. Scopriamo quali sono.

Bevande zuccherate

Le bevande zuccherate sono tra i primi alimenti da evitare quando si punta a prevenire il diabete. Attenzione: quando le si nomina, non bisogna lasciarsi ingannare dalle diciture “senza zuccheri aggiunti”. In questi casi, infatti, si ha a che fare con prodotti ricchi di dolcificanti artificiali (non meno pericolosi dello zucchero).

Frutta sciroppata

Chi ha il diabete o ha bisogno di tenere sotto controllo la glicemia, dovrebbe fare particolare attenzione ad alimenti come la frutta sciroppata, molto pericolosa da questo punto di vista per via della presenza di zuccheri aggiunti.

Prodotti realizzati con farine raffinate

Nel momento in cui si punta a prevenire il diabete, una cosa molto importante da fare è ridurre fortemente l’apporto di prodotti realizzati con farine raffinate, come per esempio il riso non integrale.

Formaggi grassi

I formaggi grassi sono un altro alimento fortemente sconsigliato a chi soffre di diabete o a chi ha la necessità di mantenere il controllo della glicemia. Il motivo riguarda il fatto che agiscono sui livelli di colesterolo e trigliceridi, innalzandoli.

Alimenti ricchi di amido

Gli alimenti ricchi di amido, come per esempio le patate, dovrebbero essere mangiati con parsimonia se si ha l’obiettivo di tenere sotto controllo la glicemia. A meno che non ci siano indicazioni specifiche in cui si sottolinea la necessità di evitarli, si possono consumare, ma con attenzione. Questo significa per esempio che, se si portano in tavola delle patate, è bene non mangiare il pane o la pasta.

Alcuni tipi di frutta

Alcuni tipi di frutta, come per esempio l’uva, dovrebbero essere messi in tavola con moderazione per via del loro contenuto di zuccheri non indifferente. Lo stesso discorso si può fare per le banane, per i cachi, per l’uva e per i fichi. Concludiamo facendo presente che i riferimenti pratici migliori arrivano dal medico di fiducia.