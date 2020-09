Opinioni Conte.it: cosa ne pensano gli utenti on line

Sono molte le compagnie che hanno allargato il loro raggio d’azione, in particolare con l’ottenimento di risultati eccellenti. La qualità alla fine paga sempre, ottenendo anche soddisfazioni con clienti che, grazie al passaparola e alla buona pubblicità, riescono a promuovere un marchio e a farlo espandere. Il cliente soddisfatto, dunque, è il miglior sponsor soprattutto di questi periodi, quando internet abbonda di recensioni che possono presto portare alle stelle oppure stroncare una compagnia. Nel caso di Conte.It, invece, le recensioni sono molte e spesso tutte positive, simbolo e segnale che la compagnia sta operando secondo giusti criteri con una serie di consigli e di strumenti eccellenti che stanno migliorando la vita quotidiana delle persone.

La capacità di comprendere le esigenze

Un settore che regala spesso delle sorprese è quello delle assicurazioni per moto e auto. Infatti, anno dopo anno, alcune compagnie balzano alle stelle i loro prodotti, pur non avendo commesso incidenti e senza far scattare qualche malus. Ma, nel mondo odierno, la pluralità delle informazioni è necessaria per una libera concorrenza. Sentiamo ora Gianni, elettricista di 43 anni che è diventato nuovo cliente di Conte.It:«Per venti anni sono stato cliente di una compagnia che mi ha alzato i prezzi senza motivi. Ma un po’ per pigrizia, un po’ per l’amicizia con l’assicuratore sotto casa, pagavo e lasciavo correre. Però ogni anno avevo sempre un cruccio, di cambiare compagnia ma di sceglierne una con i fiocchi. Se dovevo cambiare, dovevo farlo in meglio! Così, quasi casualmente in tv vedo uno spot di Conte.It con Carlo Conti che esce con l’ombrello. Lì per lì, mi è rimasto il dubbio, poi cambiando canale ho visto nuovamente questo spot e si parlava di Conte.It. Mi sono incuriosito e ho visto il sito internet che spiegava senza troppe cose complicate come fare per l’assicurazione. Quindi, ho fatto un preventivo per la mia macchina e quasi subito ho fatto il contatto, mandando il bonifico e poi mi è arrivata tutta la documentazione sulla mail. È stata una gran comodità, sicuramente consiglio Conte.It anche ai miei clienti».

Conte.It al momento giusto

Conte.It, il marchio assicurativo del gruppo Admiral, ha preso sempre più piede in Italia. Non c’è stato solo uno spot con il popolare conduttore Carlo Conti, ma anche uno con l’attrice Maria Amelia Monti. E anche in questo caso c’è chi si è impersonificata, come Luisa che è una casalinga cinquantenne: «Vedendo lo spot mi è venuto quasi da ridere qualche anno fa. Sembra che lo stavo facendo io, sono una persona minuta, piccola e sempre con tanti piccoli problemi in testa. E in più, non sono sicuramente un genio alla guida, uso la macchina nel contesto cittadino per fare la spesa e accompagnare i figli nelle loro mille attività, non faccio di certo la Mille miglia. Però, voglio spendere relativamente il giusto per l’assicurazione e, dopo aver cambiato un sacco di compagnie, devo dire che Conte.It è l’ideale. Sono ormai tre anni consecutivi che rinnovo la polizza e non ho avuto mai un problema: è scritta per bene, senza quel linguaggio usato da certi per rifilare una sola».

Conte.It per tifare

Una storia particolare di quelle lette on line ci arriva da Umile, 47 enne di Crotone che usa la macchina per andare allo stadio Ezio Scida. «Vengo da un paese della provincia e vado sempre allo stadio. Mi accorsi dopo le prime giornate che avevo addirittura le assicurazioni scadute e quasi per caso scopro che la Serie B si chiamava Conte.It Serie B. Quasi una fatalità se vogliamo. Così, ho visto on line e ho fatto subito un preventivo. Per scaramanzia o per fortuna, non si sa. Non ho fatto incidenti e soprattutto in quella stagione il mio Crotone ha raggiunto la promozione in Serie A. E ora anche per vedermi la Juventus a Crotone sono assicurato Conte.It».