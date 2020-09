Oroscopo di oggi, martedì 22 settembre 2020 – Previsioni per tutti i segni

L’oroscopo di oggi martedì 22 settembre 2020. Siamo arrivati a martedì. Come cambieranno gli equilibri dei segni zodiacali in questa giornata? La Luna aiuterà il Sagittario e il Leone a recuperare in amore. Il Sole nel segno della Bilancia regalerà energia ai Gemelli, all’Acquario e al Toro..L’Ariete ritroverà più lucidità mentale. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di oggi, dedicato a tutti i segni zodiacali.

Oroscopo di oggi martedì 22 settembre 2020: segni di fuoco

Ariete: non sarà una giornata facilissima, ma la Luna ti aiuterà ad affrontare i problemi con lucidità e intelligenza. Leone: il Sole ti regalerà una bella carica di energia che dovrai sfruttare per chiudere tutte le questioni rimaste aperte. Sagittario: la Luna sarà nel tuo segno e ti permetterà di recuperare in amore. Approfittane!

Oroscopo di oggi martedì 22 settembre 2020: segni di terra

Toro: sarai pieno di vitalità e ottimismo. Ritroverai la fiducia nel domani. Vergine: la mole di responsabilità di cui ti sei fatto carico negli ultimi giorni ti ha stancato parecchio. Dovresti staccare la spina! Capricorno: sarai molto in ansia per i tuoi problemi di lavoro e di soldi. Tieni duro, perché dalla prossima settimana la ruota comincerà a girare.

Oroscopo di oggi martedì 22 settembre 2020: segni di aria

Gemelli: secondo l’oroscopo di oggi potresti sentirti sotto pressione. In serata salirà anche un po’ di nervosismo: sii prudente, se non ritrovarti a discutere! Bilancia: sarai stracolmo di forza e motivazione. Potrai tentare un bel recupero in amore, mentre per il lavoro dovrai aspettare ancora un po’. Acquario: avrai un desiderio crescente di prenderti una rivincita personale e di chiarire alcune questioni rimaste in sospeso.

Oroscopo di oggi martedì 22 settembre 2020: segni di acqua

Cancro: dovrai usare estrema cautela, perché le difficoltà di lavoro ti renderanno letteralmente intrattabile. Sii prudente! Scorpione: sarai pieno di forza e di determinazione. Dovresti sfruttare questa giornata per sistemare le questioni pratiche rimaste in sospeso. Pesci: affiorerà un po’ di confusione. È l’ora di raccogliere il coraggio a due mani e prendere una decisione importante in amore.