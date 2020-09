Qual è il numero di ConTe.it? Ecco tutti i modi per contattarli

Avere bisogno di assistenza spesso può essere uno stress. C’è chi non risponde, chi risponde lentamente, chi risponde dall’estero senza sapere nemmeno l’italiano…insomma, sono varie e molteplici le cause che possono innervosirci prima ancora di affrontare il problema. È un fatto che accade più di quanto possiamo immaginare e, proprio per questo, serve un tipo di assistenza cordiale, gentile ma soprattutto ferrata su quanto andiamo a discutere in modo da poter risolvere tutto senza grandi complicazioni. Nel caso di ConTe.it andiamo praticamente sul sicuro grazie a un’assistenza di primo livello con operatori qualificati e preparati, pronti per venirci in aiuto su ogni evenienza

Tutto per noi

Sia per i dubbi di facile risoluzione, sia se siamo in mezzo a una difficoltà tangibile, ConTe.it non lascia da solo i suoi clienti. Possiamo rivolgerci intanto all’assistenza on line, se abbiamo con computer a portata di mano e sappiamo che la nostra operazione o il nostro dubbio sia comunque di facile applicazione. Andiamo sul sito ConTe.it e clicchiamo sulla nostra area personale, poi andiamo a compilare i campi richiesti con i nostri dati, inserendo la targa del veicolo e da lì in poi possiamo procedere. Questo è molto utile se dobbiamo valutare semplicemente un preventivo per poterci assicurare sino alla richiesta vera e propria di un prestito, settore in cui ConTe.it si sta rapidamente specializzando grazie a pacchetti chiari e trasparenti per le esigenze di ogni cliente.

Cornetta in mano

In tutti i casi dove effettivamente abbiamo bisogno di un’assistenza più mirata, c’è la soluzione telefonica che ci consente di ottemperare a tutti i casi necessari. In particolare, il numero da fare è il seguente: 06 45 23 45 23, in modo da poter ottenere qualsiasi risposta e informazione. Dal semplice dubbio all’informazione più approfondita, gli operatori non lesinano di certo impegno e professionalità nel soddisfare ogni richiesta del cliente.

Si possono così chiedere informazioni sulle polizze, per poterne poi andarne a stipularne una sempre con la massima chiarezza, così come si possono modificare e/o aggiungere delle clausole sulla propria polizza: un elemento fondamentale è proprio la capacità di poter modificare “in corsa” il proprio pacchetto e renderlo ancora migliore. Oltre a poter chiedere informazioni tecniche sul proprio contratto, si possono chiedere dei chiarimenti anche sugli accrediti, i premi, gli addebiti e rimborsi, oppure fare un reclamo qualora sia possibile e sia chiaramente giustificato.

Orari e luoghi

Si divide in due fasce praticamente il tipo di assistenza di Conte.It. Da una parte c’è il servizio di assistenza per i clienti che vogliono aprire una nuova polizza, oppure devono rinnovare già quella stipulata in precedenza. Questi gli orari: dal lunedì al venerdì si può telefonare dalle ore 8 alle 21, orario leggermente ridotto al sabato dalle 9 alle 18.

Invece, per altre informazioni, dettagli, reclami o quant’altro si può telefonare dal lunedì al venerdi dalle ore 8 alle 20, oppure il sabato dalle ore 9 alle 18.

Cosa molto importante: il call center di ConTe.It è italiano, infatti risponde da Roma e dunque si eviteranno quelle incomprensioni che succedono spesso quando si fa finta di ricevere la telefonata dall’Italia per poi dislocarla in paesi dove la comprensione della nostra lingua è a malappena sufficiente.

E se abbiamo un problema alla macchina?

ConTe.it non lascia da soli i suoi clienti e fornisce un’assistenza tecnica di primo livello. Per richiedere il numero del soccorso stradale infatti c’è un numero verde in Italia totalmente gratuito, ovvero il numero verde 800 04 04 04, con il servizio Ima Italia Assistance che è pronta a ricevere le nostre istanze, non abbandonaci quindi nel caso di emergenza.

Cambia invece il numero se chiamiamo dall’estero, e vogliamo un soccorso che travalichi i confini. Si dovrà chiamare il numero 00 39 02 341 286 23. Ricordiamo come nel corso di un anno sono due i soccorsi gratuiti cui abbiamo diritto se stipulati nella polizza.