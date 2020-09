Ricetta chia pudding: ingredienti, preparazione e consigli

Avete già sentito parlare del chia pudding? Si tratta di una preparazione a base di semi di chia, ricchi di Omega-3, ideale per la prima colazione o come “mangia e bevi” rinfrescante e rigenerante da consumare nella giornata. Se al mattino prendete solo un caffè al volo per mancanza di tempo, dovete sapere che potete preparare la base del chia pudding con semi di chia e latte di mandorla e un aroma a piacere la sera prima: avrà infatti bisogno di riposare tutta la notte in frigorifero per trasformarsi in un delizioso e fresco budino.

Chia pudding – Ingredienti

Semi di chia 30 g

Latte di mandorle 200 g

Cacao amaro in polvere 3 g

Miele di erica 10 g

Yogurt greco 200 g

Amarene sciroppate 80 g

Menta (per decorare) q.b.

Chia pudding – Preparazione

Per preparare il chia pudding iniziate versando i semi di chia in una ciotola capiente, poi versate anche il cacao amaro in polvere, mescolate con una frusta e versate a filo il latte di mandorla, mescolando continuamente in modo da creare un composto omogeneo.

Unite anche il miele, mescolate ancora e coprite con pellicola. Lasciate il composto in frigo per tutta la notte.

Una volta pronta, potete assemblare il chia pudding nel bicchiere: prendete il composto di chia con il cucchiaio, create uno strato sul fondo del bicchiere, poi aggiungete uno strato di yogurt greco e versate le amarene con un po’ di sciroppo. Quindi proseguite ancora con uno strato di chia e uno di yogurt greco arrivando fino al bordo del bicchiere.

Infine decorate con 2-3 amarene e dello sciroppo e una fogliolina di menta. Il vostro chia pudding è pronto per essere servito.

Chia pudding – Consigli utili

I semi di chia ammollati con il latte si possono conservare in frigo per 1-2 giorni coperti con pellicola. Per il chia pudding potete usare anche il latte di riso. Potete profumare il composto di chia con della cannella in polvere. Potete arricchire il chia pudding con della frutta secca a vostro piacere.