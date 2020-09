Rinvio Torino-Atalanta – Un nuovo caso di contagiato da Covid-19 nel Torino. Il quinto nell’ultimo mese. La notizia, anticipata da LaStampa.it, è stata comunicata ufficialmente dalla società granata, ma c’è il rischio che la prossima partita di campionato contro l’Atalanta possa essere rinviata. Molto dipenderà dai prossimi esami a cui sarà sottoposta l’intera rosa e lo staff, il nome del giocatore positivo non è stato ovviamente reso noto, ma nella giornata di domani tutta la squadra sarà in quarantena con nuovi test di controllo scadenzati e tamponi.

Il Torino, intanto, ha comunicato il tutto in via ufficiale attraverso una nota apparsa sul sito del club granata: “Il Torino Football Club comunica che in seguito ai tamponi di routine – svolti come da protocollo anti-Covid richiesto dalla Figc – è stato riscontrato un caso di positività in un calciatore della prima squadra che non rientrava nella lista dei convocati per la partita di sabato scorso a Firenze. Il tesserato in questione, asintomatico, è già in isolamento fiduciario sotto la supervisione dello staff medico granata: il Torino FC seguirà tutto l’iter previsto dal Protocollo”.

Apprensione, dunque, anche per il campionato di Serie A e per l’Atalanta che rischia di iniziare il suo campionato con due gare in meno e da recuperare. Ora si attende l’esito dei tamponi effettuati su tutto il gruppo squadra per capire se il numero di contagiati è rimasto bloccato a uno oppure è estendibile a più giocatori. Nessuna paura però per la Fiorentina: nella nota il Torino ha dichiarato espressamente che il giocatore in questione non era stato convocato per la trasferta di campionato contro la Fiorentina.