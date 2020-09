Roma, è fatta per l’arrivo del giovane terzino Louakima

Colpo in prospettiva per la Roma, che si aggiudica le prestazioni del promettente terzino classe 2003 Corentin Louakima, ambito da diversi club europei (in Italia era forte l’interesse da parte dell’Inter) nome già noto per essere nel giro delle giovanili francesi.

Cresciuto nel Paris Saint Germain, ha più volte ribadito di ispirarsi calcisticamente a Serge Aurier, anche lui terzino destro ora al Tottenham.

Per ora il giovane sarà aggregato alla formazione under 18 giallorossa, con l’accordo che verrà formalizzato a breve.