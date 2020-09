Sara Sottili Uomini e Donne | Chi è | Vita privata | Curiosità

In questa nuova edizione di Uomini e Donne iniziata da pochi giorni sono arrivati in studio molti volti nuovi che si stanno già facendo notare. Ad esempio, Sara Sottili è una delle nuove dame arrivate a Uomini e Donne, la quale si è già trovata al centro dello studio e dello scandalo per un inizio di conoscenza con Armando Incarnato che, però, si è interrotta subito.

Poche puntate fa, infatti, Sara Sottili si è seduta per la prima volta al centro dello studio di Uomini e Donne insieme ad Armando Incarnato. Maria De Filippi ha raccontato che erano usciti insieme la sera precedente e ha chiesto a Sara di spiegare le sue impressioni. Sara Sottili, in un primo momento, è apparsa entusiasta della conoscenza con Armando Incarnato. La dama ha descritto il loro primo appuntamento come un incontro tra due anime molto diverse fra loro, ma che hanno qualcosa in comune.

Sara Sottili è una nuova dama di Uomini e Donne

Nonostante il racconto molto romantico di Sara, Tina Cipollari non si è lasciata incantare e ha detto di conoscere bene le abitudini di Armando Incarnato: secondo lei il cavaliere non è convinto. E infatti, poco dopo, Armando Incarnato ha detto di essere stato molto bene con Sara e di essersi aperto molto. Tuttavia, non riesce a vederla come un’ipotetica compagna di vita, perché lui ha bisogno di una donna che gli tenga testa.

Secondo Armando Incarnato, Sara Sottili è troppo diversa da lui per poter stare insieme e riesce a vederla solo come una buona amica. Di conseguenza, il cavaliere ha deciso di mettere fine alla conoscenza con la dama dopo solo un’uscita, proprio come Tina Cipollari aveva predetto.

Storia finita ancor prima di iniziare con Armando Incarnato

L’opinionista si è scagliata duramente contro il cavaliere campano, ma non è stata tenera neppure con la nuova dama, rimproverandola di non essersi resa contro delle vere intenzioni di Armando. Ma cosa sappiamo della vita privata di Sara Sottili, prima di arrivare a Uomini e Donne?

La nuova dama fa l’operatrice socio sanitaria e ha trentotto anni, come scritto dal Magazine ufficiale di Uomini e Donne. Sara Sottili è mamma di una ragazzina di dodici anni ed è una cattolica praticante che crede molto nell’amore e nel matrimonio. A Uomini e Donne sogna di trovare un uomo che abbia i suoi stessi valori, con cui costruire un rapporto duraturo e una famiglia. Si tratta di una donna molto sensibile e leale, spesso a contatto con la sofferenza, vista la sua professione.