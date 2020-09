Spuntino fuori casa? Ecco cosa mangiare per non ingrassare

Da diverso tempo a questa parte, si è per fortuna consapevoli dei benefici dello spuntino. Farne uno a metà mattina e a metà pomeriggio consente di non impigrire il metabolismo e di non andare incontro a cali di rendimento. Cosa fare quando ci si trova fuori casa? Quali spuntini scegliere per non ingrassare? Scopriamolo nelle prossime righe.

Gli spuntini migliori per non ingrassare

Sono diverse le alternative da tenere a mente quando si parla di spuntino fuori casa per non ingrassare. Eccone alcune.

Yogurt greco : questo alimento è a dir poco salutare. Tra i motivi per cui vale la pena considerarlo come spuntino fuori casa rientra la ricchezza in proteine nobili. La scienza ha più volte sottolineato che, grazie ai pasti caratterizzati dalla presenza di proteine, è possibile apprezzare una riduzione dei livelli della grelina, ormone associato all’appetito (questo, di riflesso, ha grandi vantaggi relativi alla gestione del peso).

: questo alimento è a dir poco salutare. Tra i motivi per cui vale la pena considerarlo come spuntino fuori casa rientra la ricchezza in proteine nobili. La scienza ha più volte sottolineato che, grazie ai pasti caratterizzati dalla presenza di proteine, è possibile apprezzare una riduzione dei livelli della grelina, ormone associato all’appetito (questo, di riflesso, ha grandi vantaggi relativi alla gestione del peso). Mandorle: le mandorle, perfette da stuzzicare mente si è alla scrivania, rappresentano il non plus ultra del benessere quando si parla di spuntini fuori casa. Dai grassi buoni, alle fibre, fino alla vitamina E, sono tantissime le sostanze nutritive che contengono e che risultano fondamentali per la salute.

le mandorle, perfette da stuzzicare mente si è alla scrivania, rappresentano il non plus ultra del benessere quando si parla di spuntini fuori casa. Dai grassi buoni, alle fibre, fino alla vitamina E, sono tantissime le sostanze nutritive che contengono e che risultano fondamentali per la salute. Succo di frutta: il succo di frutta è un’altra alternativa straordinaria da considerare quando si deve fare uno spuntino per non ingrassare fuori casa. Più che di succo sarebbe corretto parlare di spremuta. Scegliendola, infatti, si assumono solo gli zuccheri della frutta.

il succo di frutta è un’altra alternativa straordinaria da considerare quando si deve fare uno spuntino per non ingrassare fuori casa. Più che di succo sarebbe corretto parlare di spremuta. Scegliendola, infatti, si assumono solo gli zuccheri della frutta. Barrette proteiche: molto amate da chi si trova a fare spuntini sul luogo di lavoro, devono essere scelte con un po’ di buonsenso. Fondamentale è leggere l’etichetta prima di acquistarle e, se possibile, orientarsi verso alternative caratterizzate da un apporto energetico inferiore alle 200 calorie.

molto amate da chi si trova a fare spuntini sul luogo di lavoro, devono essere scelte con un po’ di buonsenso. Fondamentale è leggere l’etichetta prima di acquistarle e, se possibile, orientarsi verso alternative caratterizzate da un apporto energetico inferiore alle 200 calorie. Cioccolato fondente: quando si parla di spuntini sani fuori casa, un doveroso cenno deve essere dedicato al quadratino di cioccolato fondente spesso consigliato dai nutrizionisti. Ricco di polifenoli, questo delizioso alimento, considerato in passato il cibo degli dei, è un toccasana speciale per la salute.

quando si parla di spuntini sani fuori casa, un doveroso cenno deve essere dedicato al quadratino di cioccolato fondente spesso consigliato dai nutrizionisti. Ricco di polifenoli, questo delizioso alimento, considerato in passato il cibo degli dei, è un toccasana speciale per la salute. Uova sode: fonti di proteine e grassi sani, le uova sode sono un punto di riferimento molto utile per chi è alla ricerca di idee su cosa mangiare come spuntino fuori casa per non ingrassare.

Cosa evitare

A questo punto, è naturale chiedersi anche cosa sia meglio evitare. Quando ci si trova fuori casa e si ha la necessità di fare lo spuntino è bene mettere da parte i dolci elaborati industrialmente, così come le barrette con troppi zuccheri.