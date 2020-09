Ufficiale Vidal – Dopo interminabili giorni e settimane di trattative, alla fine, Arturo Vidal ha lasciato il Barcellona per approdare all’Inter. Una trattativa che fa felici tantissimi tifosi dell’Inter che si regalano un guerriero per il loro centrocampo. Questa la nota ufficiale del club nerazzurro che ufficializza il passaggio del centrocampista cileno dal Barça all’Inter.

“Arturo Vidal è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il centrocampista cileno si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo dal Futbol Club Barcellona […]”. Le cifre del suo passaggio in nerazzurro sono state ufficializzate, invece, dal club blaugrana: Vidal si trasferisce a titolo definitivo e gratuito, con un milione di euro di possibili bonus. Uno colpo a 0+1 praticamente, per l’Inter, che pagherà solo questo milione “in variabili”. Un colpaccio a costo zero per i nerazzurri.