Un’ora sola vi vorrei – Enrico Brignano in cinque appuntamenti

Un’ora sola vi vorrei farà il suo debutto nella prima serata di Rai 2 di oggi, 22 settembre 2020. Enrico Brignano torna alla guida di uno spettacolo televisivo degno di nota e con cui supererà i confini conosciuti. Riproponendo una formula del varietà vecchio stampo, il comico romano intende incontrare gli spettatori per soli 60 minuti per ogni appuntamento.

Un’ora sola vi vorrei è il varietà in formato short che Brignano regala al pubblico italiano. Tanti i temi di attualità affrontati nel corso delle serate, dalla sanità fino alla politica. Senza dimenticare però le risate e i super ospiti.

Un’ora sola vi vorrei – Malika Ayane ospite della prima puntata

Un’ora sola vi vorrei vedrà Enrico Brignano lottare contro il tepo per fare un’analisi divertente dei fatti della settimana. Al centro la satira, ma anche la musica e il ballo. Un ritmo che il conduttore cavalcherà per accogliere sul palco i diversi ospiti voluti per questo appuntamento inedito. Malika Ayane sarà la prima a ritrovarsi al fianco dell’artista. Brignano invece affronterà la sfida più difficile per un comico: ridurre i tempi ad un terzo del loro consueto e scatenare risate senza fine. Ci saranno anche tuffi nel passato, si percorreranno i ponti verso il futuro e senza perdere di vista il presente. A differenza di tanti show, Brignano ha scelto inoltre di avere in platea 73 spettatori.

Un modo per rievocare i tempi in cui il comico si esibiva proprio davanti ad un numero simile di ammiratori paganti. “La comicità ha bisogno del confronto diretto con il pubblico e quindi con me ci saranno i miei fan di Instagram cui ho offerto questa possibilità. E, devo dirlo, non ci sono state difficoltà a riempire lo studio”, dice. “Non temo il responso auditel”, aggiunge, “Guarda, onestamente non c’ho pensato, anche perché siamo su Rai 2, non è che si parla di share a due cifre, per cui non c’abbiamo pensato. Abbiamo soltanto pensato, io e gli autori, a fare qualcosa che avesse un senso di questi tempi, quindi ad allietare un po’ l’animo degli italiani, per cui di chi ci vuole ascoltare. Siamo abbastanza tranquilli in questo. Ne parleremo fra un po’ dei dati di ascolto. Noi saremo attenti al gradimento. Se ci fosse ancora un alto gradimento noi saremmo felici”.