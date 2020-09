Vanessa Scalera è Imma Tataranni – Chi è il suo personaggio

Vanessa Scalera è Imma Tataranni nella fiction che porta il nome della protagonista. L’attrice assume il ruolo del Sostituto Procuratore di Matera e dovrà indagare su molteplici casi. Non solo, perchè mentre si scontra con un capo ostile alle donne in generale, dovrà risolvere anche delle tensioni in famiglia.

Vanessa Scalera e Imma Tataranni torneranno poi con una seconda stagione. La notizia è stata annunciata già l’anno scorso dall’emittente nazionale e i fan non vedono l’ora di scoprire tutte le verità in merito. Intanto scopriamo chi è il personaggio che vedremo alla guida della narrazione.

Vanessa Scalera è Imma Tataranni – La scheda

Imma ha 43 anni e lavora per la Procura di Matera. Ha un carattere duro, spesso ruvido e forse persino di ghiaccio. A casa può contare sull’aiuto del marito Pietro, con un carattere del tutto opposto a quello della donna. Nonostante il carattere severo, il tallone d’Achille di Imma è la figlia Valentina. Da quando è diventata adolescente, la ragazza non fa altro che entrare in competizione con la madre e metterla in difficoltà. Imma ama la Giustizia e l’onestà: anche per questo ha scelto di diventare Sostituto Procuratore. In ufficio però molti non la sopportano e non riescono ad entrare in contatto con lei.

Nulla si può dire però quando agisce sul campo, segue le tracce, risolve gialli. Imma non molla mai, anche nei momenti più difficili. Può contare su un team importante, guidato dal collaboratore Ippazio. Così sottomesso che ha conquistato un posto speciale nel cuore della donna, che di contro cerca sempre di spronarlo ad avere maggiore fiducia in se stesso. Vanessa Scalera è Imma Tataranni: autentica, a volte simpatica, di sicuro scomoda ma piena di qualità.