Alessandro Bizziato Uomini e Donne | Chi è | Vita privata | Curiosità

In questa nuova edizione di Uomini e Donne cominciata a inizio settembre sono arrivati molti volti nuovi che stanno animando le puntate in onda in questi giorni. Un cavaliere, in particolare, sta facendo parlare di sé fin dalle prime puntate per un feeling immediato con una nuova dama. Si tratta di Alessandro Bizziato, un nuovo cavaliere di Uomini e Donne.

Già dalla prima puntata di Uomini e Donne mandata in onda, Alessandro Bizziato ha raccontato di aver avuto una sorta di colpo di fulmine nei confronti di una nuova dama. Si tratta di Stefania Montù, con la quale Alessandro è uscito insieme già dalla prima sera.

Alessandro Bizziato nuovo cavaliere di Uomini e Donne

Complici le registrazioni di Uomini e Donne, che avvengono, per lo più, durante il weekend, dame e cavalieri hanno la possibilità di uscire insieme e di conoscersi meglio. Stefania e Alessandro hanno fatto proprio questo. Già dopo la prima registrazione, dama e cavaliere sono usciti insieme e l’attrazione tra i due è stata immediata, tanto che hanno raccontato di essersi subito baciati.

Alessandro Bizziato è appena arrivato a Uomini e Donne, ma ha tenuto a sottolineare che il suo scopo in trasmissione non è la visibilità, bensì trovare la compagna della propria vita. Alessandro cerca l’amore e il forte sentimento provato nei confronti di Stefania Montù lo ha spinto a rischiare il tutto per tutto per lei.

Amore già trovato al trono over?

Stefania sembra ricambiare con piacere le attenzioni di Alessandro, e ha detto di essersi trovata bene fin dal primo istante in sua compagnia. Motivo per cui, inizialmente, entrambi volevano fare anche altre conoscenze, ma, alla fine, si sono concentrati l’uno verso l’altra, concedendosi, di fatto l’esclusiva. Alessandro e Stefania sono diventati subito molto complici, tanto che, dalle anticipazioni della puntate registrate, sembra che la coppia abbia già deciso di abbandonare il programma per vivere fuori il loro amore.

Ma cosa sappiamo di Alessandro Bizziato prima che trovasse l’amore a Uomini e Donne? Alessandro è un imprenditore vicentino di quarantuno anni, come raccontato al Magazine ufficiale di Uomini e Donne. E’ titolare di un’agenzia immobiliare ed è separato da quasi due anni. Il cavaliere si è definito solare e spensierato, per quanto sia un tipo solitario, che non ha molti amici. Prima del matrimonio, Alessandro Bizziato aveva frequentato moltissime donne, addirittura un migliaio, a detta sua. Tuttavia, quando si innamora è molto fedele. Stefania riuscirà a fargli mettere definitivamente la testa a posto?