Anticipazioni Una vita – 24 settembre – Bebè in arrivo?

Una vita ritorna il 24 settembre 2020, ancora una volta nel pomeriggio di Canale 5. La soap spagnola non perde un appuntamento ed è pronta a regalare nuove emozioni a tutti i fan italiani. Abbiamo assistito al bacio fra Felipe e Genoveva, ma la loro non è l’unica coppia ad avere in serbo delle sorprese.

Le anticipazioni di Una vita ci parlano infatti di un fiocco che presto potrebbe comparire sulla porta di qualcuno. Di chi si tratta? Intanto Ledesma continua a tenere i Pasamar sotto torchio, per via di quanto accaduto in passato.

Nella puntata precedente

Nella puntata precedente, abbiamo scoperto che Emilio non ha raccontato tutta la verità a Cinta. Il ragazzo infatti ha nascosto un’importante verità sulla sua vita privata e ora la sua innamorata scoprirà tutto quanto. L’arrivo di Ledesma ha messo in subbuglio i Pasamar, che dovranno rendergli conto. Soprattutto Emilio, visto che lo sconosciuto è in realtà il suo futuro suocero. Intanto, Felipe e Genoveva si sono scambiati un bacio e Marcia ha assistito alla scena.

Anticipazioni Una vita – Puntata 24 settembre 2020

Ad Acacias 38 sono in molti ad avere dei segreti. Non solo Emilio, che ha evitato di dire a Cinta di essere già fidanzato. Anche Lolita infatti sta nascondendo un dettaglio che la riguarda da vicino. Presa in disparte Fabiana, le confesserà di essere incinta. L’ex domestica però non vuole che nessun altro sappia la bella notizia. Intanto, Rosina è alle prese con il dramma che l’ha colpita di recente.

Ignacio approfitterà del momento per rivelarle di provare ancora qualcosa nei suoi confronti. Questo non vuol dire tuttavia che la Rubio sia disposta a farlo entrare nel proprio cuore. Le anticipazioni di Una vita ci rivelano che la scena verrà vista anche da Liberto. Come reagirà al solo pensiero che la moglie potrebbe concedersi ad un altro uomo?