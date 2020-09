Armando Incarnato gioca con le armi | Cavaliere di Uomini e Donne sommerso dalle critiche

E’ di nuovo bufera per Armando Incarnato, dentro e fuori da Uomini e Donne. Al talk show di Maria De Filippi, il cavaliere è piuttosto preso da una delle corteggiatrici del tronista Gianluca De Matteis. Ma, fuori da Uomini e Donne, Armando Incarnato è stato travolto dalle critiche per aver pubblicato una foto in cui gioca con le armi.

Chi lo conosce e lo segue da tempo, sa quanto Armando Incarnato non sia nuovo agli scandali, che gestisce sempre col suo temperamento sanguigno. A Uomini e Donne, in particolare, Armando Incarnato si è fatto notare nelle scorse puntate per aver manifestato un interesse per Lucrezia, una corteggiatrice del tronista Gianluca. La corteggiatrice trentatreenne non sembra del tutto presa dal tronista, tanto che il suo sguardo è stato catturato da quello di Armando Incarnato.

Armando Incarnato gioca con le pistole? La foto

Nelle scorse puntate, Lucrezia ha preferito ballare con Armando, piuttosto che con Gianluca, dimostrando a entrambi che la partita è ancora aperta. Del resto, Armando Incarnato aveva già manifestato tutto il suo entusiasmo per questa nuova edizione di Uomini e Donne in cui trono over e trono classico sono uniti in un’unica puntata.

Tuttavia, Armando Incarnato è molto attivo anche sui social e, spesso, fa parlare di sé per le foto che condivide. Proprio poche ore fa, Armando Incarnato è stato travolto dalle critiche perchè ha pubblicato una foto in cui “gioca” con le armi. Il cavaliere è stato immortalato in uno scatto in cui impugna una pistola e in un altro scatto in cui ha una pistola puntata.

Cavaliere sotto accusa fuori da Uomini e Donne

Molti follower del cavaliere campano hanno criticato questa scelta, scrivendo di non aver apprezzato quest’immagine che può dare messaggi troppo forti e sbagliati. Tuttavia, Armando Incarnato ha cercato di giustificarsi, spiegando di trovarsi sul set di un film, di cui non può rivelare nulla. Del resto, Armando Incarnato ha già una carriera d’attore piuttosto avviata alle spalle e ha partecipato anche a serie molto seguite, come Gomorra.

Il cavaliere non ha gradito le critiche, a suo avviso gratuite, che gli sono state mosse, perché era evidente che si trattasse di una foto di scena e non di un’immagine di vita reale. Del resto il cavaliere si è lamentato più volte, anche a Uomini e Donne, della croce che porta sulle spalle di venire continuamente frainteso. Cosa altro succederà ad Armando Incarnato a Uomini e Donne?