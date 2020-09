L‘intero universo è fatto di energia e il corpo non fa eccezione. I 7 chakra svolgono un ruolo importante nell’equilibrio e nella salute dei nostri corpi.

Cosa sono i chakra?

Chakra è un’antica parola che deriva dal Sanscrito e significa “ruota”. Questa energia rotante ha 7 centri nel corpo, che partono dalla base della colonna vertebrale, fino alla cima della testa. Imparando a conoscere i 7 chakra, puoi imparare ad essere più in sintonia con i cicli energetici naturali del tuo corpo.

Bilanciare i chakra per la salute mentale: ecco il trucco della nonna

1. Innanzitutto, assicurati di trovarti in uno spazio tranquillo. Siediti in silenzio per un momento e fai alcuni respiri profondi. Lascia che la tensione e lo stress scivolino via per un momento.

2. Ora, concentrati sulla base della colonna vertebrale (il coccige) e immagina una luce rossa che gira luminosa. Sentila pulsare e ruotare assieme al tuo respiro. Accoglila per un momento.

3. Poi, sposta la tua attenzione sulla parte superiore della colonna vertebrale, in quella zona di un paio di pollici sotto l’ombelico. Senti il ​​calore di una brillante luce arancione che gira. Nota come si muove con il respiro.

4. Ora, concentrati sulla parte del tuo corpo che si trova a un paio di centimetri sopra l’ombelico. Probabilmente hai familiarità con quest’area perché quando provi forti emozioni come l’amore o la paura, probabilmente la senti qui. Nota come puoi percepire l’intensa luce gialla che ruota in quel punto.

5. Adesso cerca di spostare la tua attenzione più in alto, al centro del petto, dove si trova il tuo cuore. Questa zona brilla di una luce verde brillante. Quando ti commuovi o sei toccato da un evento, potresti istintivamente mettere la mano su questo punto. Connettiti con questa zona ora.

6. Dopodiché, porta la tua attenzione alla gola. Immagina una luce blu brillante che inizia a girare in quella zona. Potresti sentire il bisogno di ingoiare o schiarirti la gola.

7. Poi, concentrati verso lo spazio che rimane tra le sopracciglia: il tuo terzo occhio. Questa zona contiene una luce indaco profonda. Immagina che questa luce giri e che diventi sempre più luminosa.

8. Infine, sposta la tua attenzione sulla parte superiore della testa. Immagina una vibrante luce viola che gira direttamente dalla parte superiore del tuo corpo. Questa luce ti collega all’universo.