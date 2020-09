Calciomercato Spezia – Grosse novità in casa Spezia: oggi si è svolta la presentazione ufficiale di quattro giocatori acquistati negli scorsi giorni dal DS Meluso. L’occasione è stata quella giusta per parlare anche dei prossimi acquisti sul mercato del club ligure. Il dirigente ha di fatto annunciato anche l’arrivo dei due giocatori attesi dal Cagliari. Sul fronte delle trattative – ma senza conferme dirette e ufficiali – quasi fatta per l’arrivo del difensore della Sampdoria Julian Chabot.

Calciomercato Spezia, arriva anche Chabot. Meluso: “Presto ufficiali Deiola e Farias”

Julian Chabot potrebbe essere il nuovo rinforzo in difesa dello Spezia. La trattativa è già ben avviata e il difensore tedesco dovrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto fissato a 3 milioni di Euro e controriscatto a favore della Sampdoria. In questi casi il condizionale è d’obbligo visto anche quanto sta accadendo per altre situazioni di mercato, come quella legata a Daniele Verde. Se venisse confermato l’arrivo di Chabot, difficilmente arriverebbe allo Spezia Djidji, per il quale oggi Meluso ha preferito non commentare: “È forte, ma non posso parlare dei giocatori di altre squadre”, questo il suo commento, esteso anche a Daniele Verde.

Discorso molto diverso, invece, quello fatto dal direttore sportivo oggi rispetto all’arrivo di Deiola e Farias, per i quali manca solo l’ufficialità: “Dovremmo ufficializzare oggi Deiola e Farias, manca solo un iter burocratico da completare. Qualche altro aggiustamento abbiamo in mente con il mister, ci stiamo lavorando”. E il lavoro si sta facendo sopratutto sull’attacco, reparto nel quale è chiaro che manchi qualcosa, pur essendo stata confermata la massima fiducia ai calciatori attualmente presenti in organico. Tra questi anche Nzola, che è “molto apprezzato”, ma il cui futuro è legato a “dinamiche di mercato che non posso rivelare in questo momento”, si è difeso Meluso. Insomma, ancora tanta strada da fare fino al 5 ottobre, anche se il debutto in Serie A è ormai prossimo.