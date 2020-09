Cibo preferito per ogni segno zodiacale: ecco la lista

I diversi segni zodiacali, che rappresentano la forma caratteriale di una persona, possono dirci molto anche in fatto di gusti alimentari, notoriamente molto vari e differenziati. Ecco una lista vera e propria.

Ariete

Tende ad approcciare in particolar modo cibi che stimolano il palato, come piccanti, anche talvolta stravaganti e simili: un Ariete non ha paura a sperimentare nuovi sapori.

Toro

Notoriamente una buona forchetta, il Toro ama abbondare a tavola ed è considerato un vero e proprio amante della carne e della cucina casareccia.

Gemelli

La doppia personalità dei Gemelli si riflette anche sulle abitudini a tavola: non ha gusti radicati e stabiliti ma è controllato dall’umore anche se è difficile convincerlo a provare nuovi piatti.

Cancro

Frutti di mare, crostacei, pesce ed in generale alimenti che provengono dal mare: la dieta del Cancro spesso consiste proprio in questa tipologia di cibo.

Leone

Una vera e propria star della tavola, ama gusti particolari e decisamente poco conosciuti, insomma un vero anticonformista che intende sempre spiccare dalla massa.

Vergine

Il cibo non è la priorità assoluta per i nati sotto la Vergine: preferisce qualcosa di comodo e nutriente allo stesso tempo, ma non significa che non stia attento alla propria alimentazione.

Bilancia

Discorso diverso per i Bilancia che considerano il cibo una sorta di rito da godersi con tranquillità, magari in compagnia della propria famiglia e del proprio partner. Ama cene luculliane.

Scorpione

Molto selettivi, i nati sotto questo segno non sono grandi degustatori ma amano scegliere molto attentamente sapori esotici ed esclusivi.

Sagittario

Discorso simile per i Sagittario, tende a preferire alimenti esotici, sconosciuti ed esclusivi proprio per un’innata curiosità.

Acquario

Un vero e proprio amante della salute, chi è nato sotto il segno dell’Acquario, che sta attento alla linea e difficilmente si concede qualche peccato di gola.

Pesci

Riescono ad adattarsi a qualsiasi ingrediente, sono probabilmente i più versatili da questo punto di vista.