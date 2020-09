Classifica e oroscopo di giovedì 24 settembre 2020: rimonta dei Pesci, tensioni in casa Vergine

Ecco l’oroscopo di giovedì 24 settembre 2020 e la classifica dei segni zodiacali. Abbiamo superato il giro di boa anche questa settimana e ci prepariamo a vivere un nuovo weekend. Nel frattempo, vediamo quali segni saranno favoriti questo giovedì. L‘Ariete sarà piuttosto sotto stress, tensioni in amore per il Toro, la Bilancia e l’Acquario. Il Capricorno e i Pesci avranno ottime opportunità di lavoro. Se vuoi saperne di più, leggi l’oroscopo di giovedì e la classifica dei segni.

Ariete

Due stelle. Secondo l’oroscopo di giovedì in amore potrebbero nascere tensioni dovute a molto stress e a un atteggiamento pignolo da parte tua. Marte in opposizione ti renderà difficile concentrarti.

Toro

Tre stelle. Se sul lavoro sarai vicinissimo a raggiungere un traguardo professionale, in amore ci saranno ancora dei contrasti di coppia. Il fatto è che in questi giorni potresti aver trascurato il partner per concentrarti sul lavoro.

Gemelli

Tre stelle. Il lavoro sarà in cima alla lista delle tue priorità, a discapito della tua vita sentimentale e affettiva. Dovresti trovare un equilibrio tra professione e amore. Cerca di staccare la spina per ricaricare le batterie.

Cancro

Cinque stelle. Marte in aspetto interessante ti renderà molto esuberante e sopra le righe. Occhio ai battibecchi in amore! Sul fronte lavorativo hai sentito il bisogno di fermarti per riflettere un po’. Stai vivendo un periodo di cambiamento.

Leone

Quattro stelle. Secondo l’oroscopo di giovedì sul lavoro potrai contare sulle tue buone capacità creative e relazionali. In amore, invece, potrebbero insorgere dei problemi di dialogo. Occhio allo stress!

Vergine

Due stelle. In amore sarà una giornata caratterizzata da scambi tesi, se non addirittura duri. Sii prudente! Cerca di non mettere in dubbio ogni parola del partner. Sul lavoro dovrai mantenere la calma se inciamperai in un intoppo. Al momento non tutto filerà liscio come l’olio.

Bilancia

Tre stelle. In amore si prospetta una giornata un po’ conflittuale. Dovrai fare molta attenzione, potresti sentire il bisogno di allontanarti dal partner. Sul lavoro potrebbero nascere delle tensioni con i colleghi.

Scorpione

Quattro stelle. In amore le cose non andranno male, ma dovresti cercare di ascoltare di più il partner! Trovare un punto di incontro richiederà un piccolo impegno. Sul lavoro sta per arrivare un’ottima opportunità da cogliere al volo.

Sagittario

Tre stelle. Secondo l’oroscopo di giovedì i tuoi alti e bassi potrebbero influire negativamente sull’armonia della coppia. Fai attenzione! Sul lavoro potrebbero insorgere delle difficoltà impreviste a causa di Mercurio in aspetto disarmonico. Per fortuna, ci sarà la Luna a mitigarne gli effetti.

Capricorno

Quattro stelle. Sul lavoro sarà una giornata molto stimolante. Chi sta cercando di avviare un progetto o una nuova attività dovrebbe sfruttare queste stelle. In amore dovrai sforzarti di mantenere la calma, anche se una parola o una frase detta male potrebbe offenderti.

Acquario

Due stelle. In amore dovresti provare a chiarire, con molta calma e diplomazia. Sul lavoro potresti ritrovarti con una mole di compiti non conclusi. È tempo di diventare più organizzati!

Pesci

Quattro stelle. Sul lavoro stai recuperando il terreno perduto. Molto presto arriverà una nuova opportunità che ti farà crescere professionalmente. In amore, invece, lo stress degli ultimi giorni potrebbe innescare diversi contrasti e discussioni. Sii cauto!