Come richiedere la carta Hype: ecco la guida

Il sogno di tutti è di non avere problemi con i … conti. Sia per quanto abbiamo nel portafoglio, ma lì più che altro dipende dalle nostre finanze. Sia proprio nell’atto materiale di andare a pagare, e in questo caso dipende anche dalle nostre condizioni. Sicuramente, e qui sono un po’ tutti d’accordo, avere la comodità di pagare on line semplifica, e non poco, il rapporto con gli acquisti. Più acquisti – infatti – si fanno seguendo le modalità on line, diventate molto più sicure rispetto al passato e soprattutto molto più comode. E proprio per questo, avere una carta multi tasking è l’ideale per noi e le nostre spese, con la carta Hype che fa proprio al caso nostro.

Hype per tutti

Carta Hype è la soluzione ideale per tutti. Facile e comoda da usare, è diventata sempre più uno strumento necessario per la vita di ogni giorno, grazie alla capacità innata di essere sicura e comoda per ogni pagamento. Hype, ricordiamo, ha totalmente rivoluzionato il modo di intendere i pagamenti, potendo essere praticamente una comoda applicazione da utilizzare on line e con l’app, dunque mettendo la parte il denaro “fisico” per privilegiare quello digitale che comunque porta ad acquistare beni di prima necessità. Ma, comunque, può essere anche richiesta come carta fisica e tra poco scopriremo come

Hype & Mastercard cammino virtuoso

Un’altra qualità di Hype è l’assoluta chiarezza verso il suo utente, con una qualità nei contenuti e nel sito internet che permette di divincolarsi da ogni tipo di problema. Richiedere la carta fisicamente, comunque, non è nulla di complicato, vanno solo fatti alcuni passaggi in più. Richiedere la carta è comunque utile, in quanto possiamo prelevare i contanti da ogni Atm… senza commissioni!

Ed è questo già il primo grande aspetto rispetto ad altre carte, che chiedono uno o addirittura due euro ad operazione. È dotata anche di tecnologia contactless, quindi dopo i 25 euro i pagamenti saranno pressochè immediati senza inserire il Pin. Per richiederla possiamo spuntare la casella digitale “Voglio ricevere GRATIS anche la carta fisica”. La carta sarà così spedita dopo due giorni lavorativi dalla ricezione della mail con oggetto: “Congratulazioni dal Team HYPE!”. Se non la troviamo, controllare la cartella spam. Oppure, se siamo già registrati, possiamo accedere alla sezione dedicata nelle app selezionando il tap sull’icona della carta Carta.png, nella barra in basso. Da qui si troverà l’apposito pulsante “Richiedi carta fisica”: basterà cliccarlo e la carta Hype verrà spedita direttamente a casa dal giorno successivo. Una gran bella comodità.

In genere comunque si dovranno attendere dai 4 ai 14 giorni lavorativi per la consegna a mezzo posta (è un fattore che non dipende da Hype, dunque, quanto dalla velocità dei nostri postini), trovandola poi all’indirizzo che abbiamo segnalato in fase di registrazione.

La garanzia è data dal circuito Mastercard, ormai consolidato nel corso degli anni: dunque possiamo utilizzarla per ogni tipo di pagamento con la qualità di un marchio che ci tutela da ogni rischio nel fare acquisti digitali.

Sempre più pratica

E se dobbiamo cercare il pin? Nessun problema perché è…direttamente sull’app. La tecnologia di Hype comprende e capisce come la carta deve essere multi tasking e quindi deve darci tutte le comodità di cui abbiamo bisogno, senza dover patire le pene dell’inferno per ogni ricerca. Per trovarlo bastano pochi movimenti. Accediamo all’app e poi facciamo tap sull’icona della carta nella barra inferiore che staziona nella schermata principale. Arriverà poi la riproduzione in digitale della carta Hype e in maniera tri dimenzionale possiamo ruotarla nel nostro schermo di pc o smartphone. Così poi possiamo visualizzare il nostro pin e il cvv, ma il primo va rivelato andando a cercare l’icona dell’occhio aperto.