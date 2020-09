Consigli per il Fantacalcio – Come gestire Ebrima Colley all’asta

Ebrima Colley è passato, nelle scorse ore, dall’Atalanta al Verona con la formula del prestito con diritto di riscatto. Un’operazione, come tipologia, simile a quella che ha portato Musa Barrow al Bologna lo scorso gennaio. Il giovanissimo attaccante, classe 2000, avrà la possibilità a Verona di giocare con continuità e di mettersi in mostra, in una squadra che ha già dimostrato di poter fare da trampolino da lancio per diversi giovani.

Dove giocherà Colley

Colley è una seconda punta che può fare tutti i ruoli dell’attacco. Il giovane gambiano può giocare largo sugli esterni d’attacco e anche come trequartista o comunque appena dietro la prima punta per lanciarlo e per infilarsi negli spazi. Il Verona, d’altronde, lo scorso anno ha fatto la sua fortuna con gli inserimenti dei trequartisti e degli esterni, pronti a sfruttare gli spazi per fare male agli avversari. Difficile dire se partirà titolare, molto dipenderà dal mercato in entrata degli scaligeri da qui al cinque di ottobre.

I bonus al Fantacalcio

Per Colley è la prima vera occasione di giocare con continuità in Serie A, avendo debuttato solo l’anno scorso nella massima serie con la maglia dell’Atalanta. L’anno scorso ha collezionato 5 presenze, riuscendo ad attirare l’attenzione di tanti addetti al lavoro. Se Colley riuscirà a giocare costantemente porterà sicuramente qualche bonus, ma non dobbiamo aspettarci chissà cosa. Nella Primavera dell’Atalanta ha messo a segno 12 reti in 15 presenza nella scorsa stagione, ma in Serie A la storia sarà diversa.

Cosa fare all’asta con Colley

Ebrima Colley rappresenta la più classica delle scommesse che si possono fare durante un’asta del Fantacalcio. La mossa migliore l’hanno fatta quei fantallenatori che hanno puntato di lui prima del trasferimento al Verona, perché a pochissimo si sono ritrovati un possibile titolare. Nel caso di asta a mercato chiuso Colley può essere l’attaccante giusto per completare il reparto, sapendo comunque che ci troviamo davanti a una scommessa. In leghe numerose (dai 10 partecipanti in più) può essere una pedina importante, ma sempre da prendere tra gli ultimi slot.