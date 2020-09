Fausto Leali difeso dalla moglie: ”Ha fatto delle gaffe importanti”

Lo scorso lunedì è stato squalificato il cantautore Fausto Leali a causa di alcune affermazioni. Infatti, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip è stato posto al centro di una polemica davvero di grande valore, soprattutto nel mondo del web.

È stato proprio il pubblico a casa ha denunciare le sue frasi, definite da loro fasciste e razziste, richiedendo un provvedimento da parte del reality verso il cantante. Eliminato il televoto che lo vedeva in nomination con Massimiliano, il Grande Fratello attraverso un comunicato lo squalifica definitiva. A difenderlo però c’è la moglie, che lo conosce piuttosto bene.

Fausto Leali difeso dalla moglie

Fausto ha cercato di spiegare la sua posizione chiarendo di non aver mai voluto offendere nessuno, pensando di poter scherzare in un certo modo. Nonostante questo però, la decisione non poteva che essere quella presa ed è dovuto tornare a casa dispiaciuto e pentito. La moglie, Germana Schena ha deciso di difenderlo e far capire alle persone chi davvero è il famoso cantautore, chiarendo la sua posizione riguardo questi temi.

Intervistata dal settimanale Chi ha risposto alle domande che tutt’Italia sta ponendo riguardo il razzismo e la sua inclinazione politica. Parla così:” Assolutamente no! Ma se la sua musica affonda le sue radici proprio nel blues… Certo come no. […] Ma no! Assolutamente no! Lui non si è mai schierato, mai in tutta la sua vita e la sua carriera. E certo non comincerà a 75 anni. Non è il suo campo, non è il suo mondo e non gli interessa proprio”.

Il cantante confessa gli sbagli

Si dimostra davvero dispiaciuta nei confronti di quanto accaduto confessando di come, secondo lei, Fausto si sia sentito sofferente e molto pensieroso, non dimostrando così la sua vera personalità. Svela:” Questo reality, secondo me, gli ha creato un disagio reale, lui è entrato con la convinzione di divertirsi, di stare con i giovani come sempre del resto. […] Lui pensava di viverlo, forse, in maniera diversa”.

Il cantante era pronto ad entrare e vivere questa esperienza nei migliori dei modi, divertendosi soprattutto attraverso la musica, sempre presente nella sua vita. Avrebbe voluto fare tante cose, ma purtroppo la condizione dentro la Casa l’ha messo a disagio:” Allora, ha fatto tante gaffe, anche importanti. E si è bloccato ancora di più. E non ha rivelato la sua vera personalità.” Il pensiero di Germana è che le persone capiscano che Fausto non è quello che si è visto in TV, bensì una persona stupenda.