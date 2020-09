Film Stasera in Tv – Catwoman – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Catwoman. Produzione statunitense del 2004 per la regia di Pitof con Halle Berry, Benjamin Bratt, Sharon Stone, Lambert Wilson, Frances Conroy nei ruoli principali del cast. Il film è stato adattato da John D. Brancato, Michael Ferris e John Rogers da una storia di Theresa Rebeck, John D. Brancato e Michael Ferris. Ha come protagonista il personaggio con il nome della criminale della DC Comics Catwoman, ma il film non fa parte della DC. Infatti la sceneggiatura si discosta completamente dalla storia originale di Catwoman: nel film l’alter ego del personaggio non si chiama Selina Kyle bensì Patience Philips e non vive a Gotham City, ma a New York.

Catwoman – Trama

Patience Phillips è timida e sottomessa e lavora in un’azienda di cosmetici. La sua vita cambia del tutto in seguito ad un incarico che la spinge fino ai laboratori di un cliente, dove sta per avvenire un incontro fra Slavicky e il suo capo George Hedare. In modo accidentale, la donna scopre che la crema destinata alla vendita è in realtà mortale e può distruggere la pelle. Decide così di rendere noto il reato, ma due sentinelle la localizzano e ricevono l’ordine di ucciderla. Durante la fuga, Patience annega nelle acque degli scarichi dell’edificio e muore. Un gatto dai poteri magici però le ridà la vita e anche la possibilità di avere una forza, una resistenza e un’agilità soprannaturali. La trama di Catwoman continua a seguire le sue orme, mentre abbandona i panni indossati per anni e inizia a dare la caccia ai criminali.

Catwoman – Trailer Video

Catwoman – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Catwoman

Genere: Azione

Durata: 1h 45m

Anno: 2004

Paese: USA

Regia: Pitof

Cast: Halle Berry, Benjamin Bratt, Sharon Stone, Lambert Wilson, Frances Conroy

Catwoman – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera sul canale Mediaset 20 (canale 20 del digitale terrestre) alle ore 21.04 di oggi mercoledì 23 Settembre 2020. La programmazione di Mediaset 20 lo prevede al termine dell’episodio quotidiano di The Big Bang Theory.